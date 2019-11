Iran | Rohani apre la “quarta fase” del disimpegno sul nucleare | nuove centrifughe e 5 Kg

L'Iran avverte gli Usa : "State lontani dal Golfo". Rohani annuncia un piano di pace per la regione : State lontani dal Golfo, a portare la pace ci pensiamo noi. È l’avvertimento lanciato dal presidente iraniano Hassan Rohani, dopo che Washington ha annunciato l’invio di truppe per potenziare la difesa aerea e missilistica dell’Arabia Saudita, in seguito all’attacco subito dalla major petrolifera Aramco. Per Teheran, gli Stati Uniti e le altre “potenze straniere” hanno sempre portato “dolore e ...

Onu. Iran - visti Usa per Rohani e Zarif : 02.40 Il portavoce della missione Iraniana all'Onu ha confermato all'Ansa che il presidente e il ministro degli Esteri Iraniani, Hassan Rohani e Javad Zarif, hanno ricevuto i visti dagli Stati Uniti per partecipare alla riunione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite della prossima settimana a New York. Il portavoce ha precisato che Zarif arriverà negli Usa oggi, mentre Rohani lunedì.

Iran - Rohani ancora senza visto per gli Usa : a rischio presenza all’Assemblea generale Onu : Per ora è solo un ritardo, ma potrebbe trasformarsi in un nuovo caso diplomatico. Gli Stati Uniti non hanno ancora emesso i visti per permettere al presidente Iraniano Hassan Rohani, al ministro degli Esteri Mohammad Javad Zarif e al resto della delegazione della Repubblica islamica di partecipare nei prossimi giorni all’Assemblea generale dell’Onu a New York. Lo riferisce l’agenzia statale Iraniana Irna, secondo cui il governo di Teheran ...