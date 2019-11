Così Nicosia voleva alleggerire il 41 bis

Fonte : ilgiornale

(Di lunedì 4 novembre 2019) Vincenzo Ganci Antonello, l'esponente dei Radicali e assistente parlamentare finito in manette questa mattina per associazione mafiosa, secondo i pmil carcere duro per i mafiosi Insultava il giudice Giovanni Falcone e e portava avanti il progetto diil carcere duro per i mafiosi. Il Radicale Antonello, assistente parlamentare è tra i 5 destinatari del fermo emesso dalla Dda di Palermo, ed eseguito dal Ras dei carabinieri e dalla Guardia di finanza con l’operazione Passepartout. Per lui l'accusa è di associazione mafiosa e favoreggiamento. Per la Procura di Palermo, avrebbe fatto da tramite tra i boss in carcere e le famiglie mafiose siciliane. "Sfruttando il baluardo dell'appartenenza politica, ilha addirittura portato avanti l'ambizioso progetto diil regime detentivo speciale di cui all'articolo 41 bis o ...

Santambreus : E così finalmente si scoprì che il simbolo di ITALIA VIVA in realtà non era un gabbiano ma un PIZZETTO che vola!… -