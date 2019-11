GEPPI CUCCIARI Flirt con un giocatore di basket? Ma certo! | Da noi a ruota

“Perfetta” - GEPPI CUCCIARI a Dicembre in Sicilia : Geppi Cucciari è pronta a conquistare anche la Sicilia con un monologo teatrale che racconta un mese di vita di una donna attraverso le quattro fasi del ciclo femminile. Lo spettacolo si intitola 'Perfetta' e sarà al teatro Biondo di Palermo il 3 Dicembre e il 4 al teatro Metropolitan di Catania. L'inizio è fissato per le ore 21. Si tratta di uno spettacolo che conferma il grande talento di Geppi, la cui forte personalità, emersa sul ...

Amici Celebrities : il monologo di GEPPI CUCCIARI nella puntata del 28 settembre (VIDEO) : Amici Celebrities sabato 28 settembre. Il video di Geppi Cucciari: qui “c’è gente che non devi andare a cercare su google immagini” (VIDEO) Nuovo programma, nuovo metodo per l’intermezzo comico del sabato sera. Se settimana scorsa a Amici Celebrities c’erano Pio e Amedeo, ieri, sabato 28 settembre, era presente Geppi Cucciari. La comica ha intrattenuto il pubblico in studio e a casa con un monologo di satira, ...

