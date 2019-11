Orhan Pamuk | «Scrivo per capire la mia rabbia e per essere felice»

Fonte : ilgiornale

(Di sabato 2 novembre 2019) Alessandro Gnocchi L'autore premio Nobel incarna la relazione fra Oriente e Occidente: «Nel '74, quando scelsi il romanzo, non esisteva una tradizione turca» Alessandro Gnocchi nostro inviato a Sharjah Ecco qualcuno completamente uguale e completamente diverso da noi, noi occidentali:, premio Nobel per la Letteratura nel 2006. Nato a Istanbul nel 1952, è autore di bestseller mondiali (Il mio nome è rosso, Istanbul e molti altri) tradotti in 63 lingue. Netflix, la tv in streaming, sta progettando una serie tratta da un suo romanzo. Quale? Top secret.è l'ospite d'onore della International Book Fair di Sharjah, la più importante fiera del libro in lingua araba. Il giorno dell'inaugurazione fa il pienone nella Ballroom, la sala per gli eventi di gala, c'è anche l'Emiro tra le circa millecinquecento persone presenti.si racconta con un peculiare ardore, anche ...

