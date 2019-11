Migranti | l’Italia chiede di modificare il memorandum | ma non cancellerà gli accordi con

Migranti - “l’Italia ha un piano da proporre all’Europa : hotspot gestiti dall’Ue in Africa per svuotare i lager libici” : Il governo ha elaborato un piano da proporre a Bruxelles per la gestione dei flussi migratori. Nei giorni in cui si rinnova, tra le polemiche, il Memorandum Italia-Libia firmato nel 2017 dal governo Gentiloni, con Marco Minniti ministro dell’Interno, che ha bloccato le partenze dai porti del Paese nordAfricano intasando, però, i centri di detenzione, Repubblica scrive che nel corso dell’incontro a Palazzo Chigi tra il ministro degli ...

Ocean Viking - dopo 11 giorni ancora nessun porto per i 104 Migranti a bordo : l’Italia non risponde : La nave Ocean Viking, con a bordo 104 migranti (tra cui 41 minori e due donne incinte) è ancora in mare in attesa di un porto sicuro. Ma dopo 11 giorni ancora non è arrivata risposta né da Malta né dall'Italia. Attende indicazioni per lo sbarco in un porto sicuro anche la Alan Kurdi, con a bordo 90 persone soccorse tre giorni fa.Continua a leggere

Immigrazione - il rapporto sull’economia Leone Moressa : “L’Italia non può fare a meno di Migranti economici e integrazione” : Dalla ricchezza prodotta e dall’apporto al Prodotto interno lordo nazionale, fino al contributo per le sorti future del sistema pensionistico e al valore aggiunto offerto nelle differenti tipologie professionali. A fotografare come gli “stranieri residenti oggi in Italia rappresentino una forza vitale per il nostro Paese” è la fondazione Leone Moressa, nel suo rapporto annuale sull’economia dell’Immigrazione. Nel ...

“La Libia non è capace di soccorrere i Migranti in mare : l’Italia ha le prove ma non le rende note” : In un'interrogazione parlamentare al governo il deputato Erasmo Palazzotto denuncia che la documentazione relativa al progetto, finanziato dall'Unione europea, che ha dato vita alla zona Sar libica è stata secretata e anche l'Italia avrebbe messo sotto segreto il rapporto sulla reale capacità dei libici di effettuare salvataggi nel Mediterraneo.Continua a leggere

Migranti : Fitto - ‘applausi a Rackete schiaffi all’Italia’ : Roma, 3 ott. (AdnKronos) – ‘Provo vergogna come europarlamentare italiano per l’accoglienza e gli applausi riservati da miei colleghi della commissione Libe alla comandante della Sea Wacht, Carole Rackete. Quello che è successo questa mattina a Bruxelles ci fa plasticamente capire da che parte sta questa Unione europea. Rackete ha violato le leggi italiane, ha speronato una motovedetta della Guardia di Finanza, mettendo a ...

Migranti - l’Italia è il terzo Paese europeo per numero di stranieri regolarmente residenti : diminuiscono ingressi per motivi di lavoro : L’Italia è il terzo Paese europeo per presenza di Migranti, dopo Germania e Regno Unito e prima di Francia e Spagna. A raccogliere i dati è l’ultimo rapporto sull’immigrazione Caritas-Migrantes 2018-2019. Gli stranieri regolarmente residenti in Italia sono 5.255.503, l’8,7 per cento della popolazione. E se c’è chi arriva, c’è anche chi se ne va: il rapporto sottolinea anche l’allontanamento di cittadini ...

Migranti - Conte : ?ora l’Italia non è più sola. Di Maio : stabilizzare la Libia per fermare partenze : Nel suo discorso alle Nazioni Unite, il presidente del Consiglio ha sottolineato la «svolta» su scala europea nella gestione dei flussi migratori. Fra gli altri temi toccati le riforme, la situazione libica e l’emergenza climatica

Che cosa significa per l’Italia il nuovo accordo sui Migranti? : (foto: ARIS MESSINIS/AFP/Getty Images) “Un risultato storico” (il premier Giuseppe Conte); “L’Italia non è più sola” (Huffington Post), “L’Europa s’è desta” (La Repubblica). Dopo che i ministri dell’Interno di Italia, Malta, Francia e Germania lunedì hanno annunciato di aver raggiunto un accordo per modificare la gestione dei migranti che arrivano via mare in Europa, i toni delle istituzioni e di molta stampa sono stati a dir ...

È stato raggiunto un piccolo accordo sulla redistribuzione dei Migranti dall’Italia : Riguarda quelli che arrivano a bordo di navi militari o delle ong – cioè meno di uno su dieci – che verranno automaticamente ricollocati altrove

Migranti - intesa su redistribuzione rapida e rotazione dei porti : “Ora l’Italia non è più sola” : Trovato un accordo tra Italia, Francia, Germania e Malta, annuncia la ministra dell’Interno Luciana Lamorgese: ora "arrivare...

Migranti - l’Italia cerca la svolta in Europa. Come funziona il «trattato di Dublino» : Il mini vertice fra Italia, Francia, Germania e Malta, ospitato a La Valletta (Malta)?il 23 settembre, potrebbe sbloccare le tensioni diplomatiche sulla gestione dei Migranti. Si parla di un accordo per il ricollocamento automatico dei richiedenti asilo, con l’obiettivo di superare il «sistema Dublino»

Migranti - agli industriali non basta la discontinuità : “Utili all’Italia”. Sul Fatto quotidiano di lunedì 23 settembre : Il governo Conte è impegnato a convincere i partner europei a prendersi una parte dei richiedenti asilo che arrivano in Italia. Ma la questione immigrazione non si esaurisce qui, anzi. A ricordarlo alla politica è il sistema produttivo, che non si accontenta della “discontinuità” con il governo giallo verde, ma chiede un progetto e una gestione dell’immigrazione che risponda alle effettive esigenze del paese. Il Fatto ha ...