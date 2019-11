L' Inter di testa e di cuore rimonta il Bologna | 2-1 con orgoglio

Pattinaggio artistico - Internationaux de France 2019 : Pavliuchenko/Khodykin in testa dopo lo short delle coppie - Ghilardi/Ambrosini quinti : Doppietta russa al termine dello short program delle coppie di artistico valido per gli Internationaux de France 2019, terza tappa del Grand Prix 2019 di Pattinaggio artistico in corso di svolgimento a Grenoble (Francia). Daria Pavliuchenko e Denis Khodykin guidano la gara con 76.59 punti frutto di un’eccellente parte tecnica (42.30) e di buoni components (34.29). I moscoviti allenati da Sergei Dobroskokov hanno ben interpretato ...

Napoli-Atalanta - il rigore contestato finisce in Parlamento. Interrogazione bipartisan - sconcerto sul Tempo : Un’Interrogazione parlamentare per Napoli-Atalanta. È accaduto veramente, grazie ad alcuni deputati e senatori di ogni schieramento i quali hanno presentato la mozione al ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora. "Dopo quanto accaduto nella partita Napoli-Atalanta, il governo assuma iniziative per a

Pagelle e Highlights 10^ giornata : Napoli-Atalanta 2-2 - Ilicic risponde a Milik nel finale. Brescia-Inter 1-2 - Lautaro-Lukaku - nerazzurri in testa : Pagelle 10 giornata- Il Verona supera a sorpresa il Parma al Tardini grazie al gol di Lazovic. Parma arrembante per gran parte della gara, ma veneti abili a reggere botta e a portare a casa 3 punti fondamentali in chiave salvezza. Vince anche l’Inter, grazie ai gol di Lautaro Martinez e Lukaku. Per il belga […] L'articolo Pagelle e Highlights 10^ giornata: Napoli-Atalanta 2-2, Ilicic risponde a Milik nel finale. Brescia-Inter 1-2, ...

Inter vince 2-1 a Brescia e ritrova la testa della classifica : L'Inter soffre ma torna alla vittoria. La squadra di Conte non ha bisogno della sua migliore giornata per espugnare il Rigamonti e battere 2-1

Brescia-Inter 1-2 - le pagelle dei nerazzurri : sempre Laukaku - Conte in testa per una notte : Si è appena concluso l'anticipo della decima giornata di Serie A allo stadio Rigamonti di Brescia tra Brescia ed Inter sul risultato finale di 1-2. nerazzurri in vantaggio dopo 23' con Lautaro Martinez, raddoppio al 63' di Lukaku, mentre le Rondinelle hanno provato a riaprirla con l'autorete di Skriniar al 76'. Un risultato che permette alla squadra di Antonio Conte di volare in testa alla classifica per una notte a 25 punti, a più due sulla ...

LIVE Brescia-Inter 0-1 - Serie A in DIRETTA : attaccano a testa bassa le “Rondinelle”. I nerazzurri si schiacciano nella propria metà campo : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 59′ Inter alle corde. Cross di Bisoli deviato, Handanovic si tuffa per evitare l’angolo. 57′ Nuovo angolo per il Brescia. De Vrij mette fuori. 57′ Ci prova Balotelli, Godin lo mura. Continua ad attaccare la squadra di Corini. 55′ Angolo ora per il Brescia: parabola di Tonali smanacciata da Handanovic. Raccolgono la respinta Romulo e Donnarumma, con ...

Inter-Dortmund - Conte : “partita tattica - adesso testa al Parma” : “E’ stata una partita tattica, loro hanno voluto giocare a specchio a livello di sistema. Siamo stati bravi a cambiarla. Non era semplice anche nella situazione in cui stiamo, quando ci sono un bel po’ di infortuni li puoi pagare. Non è facile giocare contro di loro, a Dortmund sarà dura ma possiamo giocarci la partita. Siamo vivi. Sono importanti queste partite per i ragazzi. Loro l’anno scorso hanno lavorato tanto ...

68 enne molto ricco s’innamora e poi sposa una 21enne Interessata al denaro - lui muore e alla lettura del testamento lascia tutti sbalorditi : Un uomo di 68 anni molto ricco, Marcel Amphoux si era innamorato di una donna molto giovane e elegante Sandrine Devillard di 21 anni. La donna era una broker e aveva, secondo i parenti di Marcel, solo un obbiettivo impossessarsi dei soldi del ricco uomo d’affari francese. Marcel aveva una vita molto semplice e viveva sulle Alpi nelle vicinanze di Puy-Saint-Pierre. Il terreno dove aveva Marcel aveva costruito la sua ...

Domenica In - Mika : “Mia madre ha il cancro - ha subito un Intervento gravissimo alla testa” : Mika è stato ospite di Domenica In e a Mara Venier ha raccontato il dramma che sta vivendo in famiglia, con la madre che sta lottando contro il cancro. Il cantante ha spiegato di essere legatissimo a lei perché, oltre ad esser stata un riferimento per lui negli anni dell’infanzia mentre suo padre era stato segnato dal rapimento subito durante la Guerra del Golfo, è stata la prima a credere nel suo talento e a spronarlo a lavorare duro per ...

Vieni da me : Caterina Balivo - mette la testa tra le mani e inizia a piangere durante l’Intervista. «Non so se ce la faccio…» : Caterina Balivo, mette la testa tra le mani e inizia a piangere durante l’intervista. «Non so se ce la faccio…». La conduttrice oggi ha avuto un momento di grande commozione durante un’intervista a Vieni da me. Caterina Balivo ha intervistato Veronica, una ragazza 24enne, che nel 2002 ha vissuto la tragedia del terremoto di San Giuliano di Puglia. Quando una scuola crollò, causando la morte di 27 bambini e una maestra. Veronica rimase otto ore ...

Garanzini : il testa a testa tra Inter e Juve è destinato a durare tutto il campionato : La Juve vince e ristabilisce le gerarchie in campionato riprendendosi il comando che l’Inter le aveva sottratto in questo avvio di campionato, ma scrive Garanzini sulla Stampa Ma la doppia reazione nerazzurra, al vantaggio iniziale di Dybala e a quello definitivo di Higuain, dice che l’Inter non finisce certamente qui. Il testa a testa tra Inter e Juve Anzi, il testa a testa è destinato a durare probabilmente per tutto il ...

Inter-Juventus - Sarri non si monta la testa : “il sorpasso in classifica è poco significativo” : Maurizio Sarri si congratula con i suoi giocatori dopo la vittoria della Juventus sull’Inter nel Derby d’Italia E’ la Juventus a festeggiare per la vittoria del Derby d’Italia: i bianconeri hanno trionfato sull’Inter 1-2 grazie alle reti di Dybala ed Higuain. Soddisfatto del lavoro dei suoi giocatori in campo, Maurizio Sarri ha così commentato la vittoria di questa sera: “il sorpasso in classifica è poco ...

Google sta testando dei video tutorial all’Interno dell’app per i nuovi utenti : Google sta testando tre nuovi tasti all’interno della sua app, pronti ad aiutare i tanti nuovi utenti che si avvicinano per la prima volta ai servizi di Google. Sebbene risultino poco interessanti per chi uno smartphone lo usa da qualche tempo, i nuovi tasti colorati dalla forma rotondeggiante nascondono dei piccoli video tutorial nei quali un nuovo utente può trovare informazioni molto utili: il primo mostra come effettuare una ricerca su ...