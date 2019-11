Chi è Maria Francesca Antonini | la moglie di Giorgio Tirabassi

Il Segreto - trame : Maria manda Esperanza e Beltran in collegio con le lacrime agli ocChi : Nella serie televisiva iberica Il Segreto continuano ad esserci intrighi. Nelle puntate che verranno trasmesse sul piccolo schermo italiano prossimamente, una protagonista femminile prenderà delle decisioni clamorose. La donna in questione è Maria Castaneda (Loreto Mauleon) che, dopo essere rimasta immobilizzata su una sedia a rotelle per via delle gravi lesioni riportate durante un attentato, prenderà le distanze dalla figlia e dal nipote. Nel ...

Storie Italiane - Francesca Barra-Claudio Santamaria choc : “Chi ci odia…” : Eleonora Daniele ospita Claudio Santamaria e Francesca Barra a Storie Italiane: “Chi ci odia ha un nome” Lunga e toccante intervista di Francesca Barra e Claudio Santamaria nella puntata di Storie Italiane di oggi, mercoledì 30 ottobre 2019. Ospitati dalla padrona di casa Eleonora Daniele, Claudio Santamaria e Francesca Barra hanno parlato, tra le altre cose, delle feroci critiche delle quali per lungo tempo sono stati vittime (e ...

Agorà - Mariastella Gelmini attacca Luca Telese sul reddito di cittadinanza : "Lo date ai brigatisti e a Chi..." : Mariastella Gelmini e Luca Telese, ospiti di Serena Bortone ad Agorà, su Rai tre, si scontrano sul reddito di cittadinanza. La misura voluta da Luigi Di Maio e dal Movimento 5 stelle, attacca la capogruppo della Camera di Forza Italia, la danno "ai terroristi e a chi va in giro con la Porche. E lei

Maria Elena BosChi - la promessa che fa tremare il Pd : "In poco tempo Italia Viva avrò la doppia cifra" : Italia Viva si è ben vista dallo sporgersi troppo in Umbria. E l'esito ha dato ragione al partito di Matteo Renzi. A esultare per la decisione presa sembra essere Maria Elena Boschi che ha assicurato: "Non ho dubbi che Italia Viva crescerà e diventerà un partito da doppia cifra, ma non lo diventerà

Il Presepe vivente di Tarquinia al borgo della Chiesa di Santa Maria in Castello : l borgo della chiesa di Santa Maria in Castello sarà lo scenario della nuova edizione del Presepe vivente di Tarquinia. La rievocazione lascia gli spazi del convento di San Francesco, per spostarsi nei suggestivi luoghi del monumento simbolo della città etrusca, con un paesaggio unico: da una parte il mar Tirreno e il promontorio dell’Argentario, dall’altra le colline della Tuscia e la valle del fiume Marta. Lo splendido torrione detto di ...

Maria Elena BosChi scarica la responsabilità dell'Umbria : "Non posso discutere io l'alleanza di altri" : Maria Elena Boschi rompe il silenzio sulla disfatta del governo in Umbria. Nonostante questo la deputata di Italia Viva non rinuncia a rimanere in sella alla legislatura "che deve arrivare al 2023 e che ha un dovere civile: eleggere il prossimo presidente della Repubblica, un presidente che non mett

Il Segreto - spoiler 29 e 30 ottobre : Elsa è malata - Fernando Chiede la mano di Maria Elena : Il Segreto continua ad appassionare milioni di telespettatori sulle reti Mediaset. Gli spoiler delle nuove puntate trasmesse martedì 29 e mercoledì 30 ottobre su Canale 5, rivelano che Elsa Laguna scoprirà di avere una grave malattia dopo la diagnosi del dottor Zabaleta, mentre Fernando Mesia deciderà di chiedere la mano a Maria Elena Casado de Brey. Il Segreto, puntata 29 ottobre: il dottor Zabaleta visita Elsa Nuovi colpi di scena accadranno ...

Riki e la rivoluzione : il ruolo di FacChinetti - l’intuito di Maria - Sanremo : Riki si racconta. Tutto sulla rivoluzione artistica in atto: da dove è nata, il ruolo di Facchinetti, l’intuito di Maria De Filippi e le porte aperte per Sanremo Riki, all’anagrafe Riccardo Marcuzzo è sparito per diverso tempo dai palcoscenici italiani. Il tour in Sud America e poi il silenzio social, prima del ritorno rumoroso fatto […] L'articolo Riki e la rivoluzione: il ruolo di Facchinetti, l’intuito di Maria, ...

Striscia la Notizia - agguato a Maria Elena BosChi in pizzo nero : come la Chiama il finto Valentino - è gelo : agguato a Maria Elena Boschi in pizzo nero. Il contesto è il Festival del Cinema di Roma. Ci troviamo sul red carpet, dove impazza il finto Valentino di Striscia la Notizia. Il servizio è stato trasmesso nell'edizione del tg satirico in onda su Canale 5 sabato 26 ottobre. Ed ecco che, dopo aver sorp

Giulio Tremonti a Maria Latella : "L'Italia risChia una crisi peggiore rispetto a quella del 2008" : Usa toni un poco apocalittici, Giulio Tremonti. Ospite a L'intervista di Maria Latella su Sky Tg24, l'ex super-ministro tratteggia uno scenario a tinte fosche per l'Italia: "Oggettivamente siamo a crescita zero da un bel po’ di tempo e penso che andremo sotto zero o non certo meglio. Bisogna porsi i

Checco Zalone - mai vista la compagna (e mamma delle sue figlie)? Chi è Mariangela Eboli : All’anagrafe è Luca Pasquale Medici ma tutti lo conoscono e lo amano con il suo nome d’arte, ovvero Checco Zalone. Attore, comico, imitatore, conduttore, regista, musicista: Checco Zalone è un mito. E ogni suo film è campione d’incassi. Ma sulle pagine della cronaca rosa trova poco spazio. Non ama particolarmente la luce dei riflettori e preferisce vivere la sua vita privata lontano dagli occhi indiscreti dei media. Proprio come la sua compagna ...

X Factor 2019 - primo live show in diretta : Mariam - Giordana ed Enrico a risChio eliminazione : Eugenio Campagna - X Factor 2019 Al via il live show di X Factor 2019 e qui su DavideMaggio.it scatta il primo liveblogging della stagione, per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che accade sul nuovo palco dell’X Factor Dome. X Factor 2019: la diretta minuto per minuto del primo live show 21.15: Con le sensazioni di giudici e concorrenti alla viglia del live, inizia la tredicesima edizione di X Factor. 21.20: Si ...