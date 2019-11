Serie A calcio 2019-2020 | l’Udinese esonera Igor Tudor Squadra affidata a Gotti | ipotesi

Fonte : oasport

(Di venerdì 1 novembre 2019) L’Udinese hato, il croato non è più il tecnico della formazione friulana dopo le pesanti sconfitte contro Atalanta e Roma. Labianconera è stata dunquetemporaneamente a Lucain vista del match contro il Genoa a Marassi e in attesa di un nuovo allenatore. Si fanno i nomi di Stefano Colantuono e Gigi Di Biagio ma qualcosa si saprà di più all’inizio della prossima settimana, da non sottovalutare il possibile ritorno di Pasquale Marino senza scartare le piste che portano a Cesare Prandelli e a Francesco Guidolin. L’Udinese è al momento 14esima nella classifica diA con 10 punti all’attivo (3 vittorie, 1 pareggio, 6 sconfitte). Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui per seguirci su Twitter Foto: Lapresse

Gazzetta_it : Furia Napoli per il contatto #Kjaer - #Llorente: ma è giusto non dare rigore, ecco perché #NapoliAtalanta… - MarcelloChirico : #JuventusGenoa #JuveGenoa E il doppio giallo??per Cassata è stato eccessivo, e il rigore non c'era, e il calcio è… - CorSport : I tifosi protestano per #Irrati e #Giacomelli, l'#Aia li blocca su Twitter -