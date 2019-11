Fonte : blogo

(Di venerdì 1 novembre 2019) Tra le novità della stagione autunnale dinon ci sarà soltanto lo show di Vincenzo Salemme, già anticipato danegli scorsi mesi, che dovrebbe partire mercoledì 11 dicembre prossimo. Infatti, stando a quanto ci risulta, nel prime time della rete diretta da Carlo Freccero (guarda la video intervista) potrebbe approdare anche. Il comico romano sarebbe in trattativa per quattro serate in onda presumibilmente il mercoledì (ma il palinsesto è variabile) entro la fine del 2019. Dovrebbe trattarsi di una sorta di one man show, con pezzi da stand up comedy e interazioni con ospiti. Se quello dell'attore e regista napoletano si dovrebbe chiamare Vincenzo Salemme in scena, per lo spettacolo di, evidentemente, non è ancora stato stabilito il titolo.ladi(Ante) pubblicato su TVBlog.it 01 ...

SerieTvserie : Maurizio Battista verso la prima serata di Rai2 (Anteprima Blogo) - GalantoMassimo : Maurizio Battista verso la prima serata di Rai2 Anteprima su @tvblogit - Ganzirri_nfde : Rosa e Battista in zona Tremonti negli anni '40. Grazie a Maurizio Zizzo, nipote -