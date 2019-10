WTA Finals – Barty super! E’ la prima semifinalista del Gruppo Rosso | Kvitova piegata in

Tennis - WTA Finals 2019 : Bianca Andreescu - infortunio e ritiro dal torneo. Svitolina sorprende Halep : La quarta giornata delle WTA Finals si conclude con un’amarezza davvero enorme per Bianca Andreescu, costretta al ritiro sia dal match contro la ceca Karolina Pliskova che dall’intero torneo a causa di un infortunio patito sullo 0-2 15-15 in proprio favore. La canadese, infatti, è rimasta praticamente piantata sul ginocchio sinistro nel cambio di direzione verso destra per tentare di rispondere a una prima esterna della sua ...

WTA Finals – Andreescu si ritira - Pliskova si prende il secondo posto nella classifica del Gruppo Viola : Karolina Pliskova al secondo posto nel Gruppo Viola delle WTA Finals: Andreescu si ritira, trionfo facile per la tennista ceca Sorride Karolina Pliskova alle WTA Finals: la tennista ceca, dopo essersi aggiudicata il primo set della sfida di oggi contro Andreescu col punteggio di 6-3, dopo 46 minuti di gioco, si è aggiudicata la vittoria senza disputare il resto della partita a causa de ritiro della rivale canadese. La numero 2 al mondo ...

WTA Finals – Successo e vetta del Gruppo Viola per Svitolina : Halep ko in due set : Elina Svitolina si prende la testa del Gruppo Viola: Simona Halep sconfitta in due set alle WTA Finals di Shenzhen Continua a Shenzhen lo spettacolo delle WTA Finals: oggi si sono sfidate in campo Halep e Svitolina in un match spettacolare, che ha visto l’ucraina numero 8 al mondo avere la meglio sulla rivale. La rumena, numero 5 del ranking WTA, nulla ha potuto contro una tosta Svitolina, che si è presa la seconda vittoria col ...

Tennis - WTA Finals 2019 : Bertens rimonta Barty - Bencic piega Kvitova : Nella terza e nella quarta partita del Gruppo Rosso delle WTA Finals di Shenzhen l’olandese Kiki Bertens ha avuto la meglio in rimonta sull’australiana Ashleigh Barty col punteggio di 3-6 6-3 6-4 e la svizzera Belinda Bencic ha battuto la ceca Petra Kvitova per 6-3 1-6 6-4. Come spesso capita nel Tennis femminile succede di tutto nella prima partita di giornata tra Barty e Bertens. Ci sono cinque break consecutivi dal secondo al sesto game del ...

WTA Finals – Belinda Bencic riscatta il ko subito all’esordio - Petra Kvitova superata in tre set : La tennista svizzera riesce a stendere la propria avversaria ceca, conquistando così il primo successo alle WTA Finals 2019 Nella terza giornata delle WTA Finals di Shenzhen, tra le edizioni più ricche con un montepremi di 14 milioni di dollari, Belinda Bencic conquista la prima vittoria superando Petra Kvitova. La svizzera si impone in tre set sulla ceca con il risultato di 6-3, 1-6, 6-4 dopo un’ora e cinquanta minuti di partita, ...

WTA Finals – Bertens trionfa in rimonta e si prende la vetta del Gruppo Rosso : Barty ko : Bertens che spettacolo: sconfitta in rimonta la numero 1 Barty alle WTA Finals, l’olandese si prende così la vetta del Gruppo Rosso Pomeriggio amaro per Barty alle WTA Finals in corso a Shenzhen. La numero 1 al mondo si è arresa oggi all’olandese Bertens nella seconda sfida del prestigioso torneo. La numero 10 del ranking femminile ha sconfitto in rimonta la rivale australiana, prendendosi così anche la vetta del Gruppo Rosso. ...

Tennis - WTA Finals 2019 : Naomi Osaka si ritira e al suo posto subentra Kiki Bertens : Naomi Osaka si è ritirata dalle WTA Finals di Shenzen. La giapponese ha risentito di un problema alla spalla dopo il match vinto contro Petra Kvitova e quindi ha deciso di abbandonare il torneo. Queste le sue parole: “Mi dispiace dovermi ritirare dalle Finals. Quello di Shenzhen è un grande evento, il più importante dell’anno nel circuito WTA. Non è il modo in cui avrei voluto concludere questo torneo e la mia stagione. Non vedo l’ora di ...

Tennis - WTA Finals 2019 : vittorie all’esordio per Elina Svitolina e Simona Halep : Seconda giornata di sfide alle WTA Finals di Shenzhen: in campo, per il torneo di singolare, il Gruppo Viola, che vede le vittorie dell’ucraina Elina Svitolina sulla ceca Karolina Pliskova in due set e della rumena Simona Halep sulla canadese Bianca Vanessa Andreescu in tre partite. Nel primo incontro Elina Svitolina supera Karolina Pliskova per 7-6 (12) 6-4 dopo due ore di battaglia. Nel primo set parte meglio la boema, che va sul 2-0 ...

WTA Finals – Andreescu mette in difficoltà Halep - ma la rumena trionfa in rimonta : Simona Halep trionfa in rimonta: Andreescu sconfitta in tre set alle WTA Finals di Shenzhen Sorride Simona Halep alle WTA Finals in corso a Shenzhen: la tennista rumena, numero 5 del ranking Mondiale ha trionfato oggi in rimonta, mandando al tappeto la rivale Andreescu che la precede di una posizione in classifica. Andreescu ha iniziato in maniera brillante, ma si è fatta sorprendere da una tosta reazione dell’avversaria: Halep ha ...

WTA Finals – Buona la prima per Elina Svitolina - l’ucraina non dà scampo alla Pliskova stendendola in due set : La tennista ucraina si impone in due set nel primo match del Purple Group, superando in due set Karolina Pliskova Cominciano benissimo le Finals 2019 di Shenzhen per Elina Svitolina, la tennista ucraina infatti si impone su Karolina Pliskova nel primo match del Purple Group. La numero 8 del mondo non lascia scampo alla propria avversaria, imponendosi con il punteggio di 7-6, 6-4 dopo quasi due ore di incontro. Lunghissimo il tie-break del ...

WTA Finals – Tornado Barty! Rimonta di rabbia della n°1 al mondo su Belinda Bencic : Ashleigh Barty vince il suo primo match alle WTA Finals: la tennista australiana supera in Rimonta Belinda Bencic al terzo set Esordio col botto per Ashleigh Barty nelle WTA Finals. La tennista australiana vince il suo primo match sul cemento di Shenzhen al termine di una prova davvero convincente. Dopo 1 ora e 58 minuti di gioco, la numero 1 al mondo ha superato Belinda Bencic con una fantastica Rimonta. Sotto 5-7 dopo il primo set, Barty ...