Va a scuola e scopre che alcuni suoi amici non possono andare in mensa perché i genitori

Fonte : baritalianews

(Di giovedì 31 ottobre 2019) Un bambino di nove anni, Ryan Kyote frequenta la terza elementare alla West Park Elementary School di Napa, in California. Un giorno, ascoltando la tv ha capito che ci sonobambini che nonini loronon hanno soldi per pagare il pranzo. Ha chiesto alla sua mamma se anche asua c’erano bambini così sfortunati e quando la mamma gli ha risposto di si ha preso una decisione: ha preso la sua paghetta e l’ha portata a. La mamma ha detto così: “L’ha davvero toccato in un certo senso e voleva fare qualcosa in modo che non succedesse ai, abbiamo parlato di cosa potevamo fare per fare la differenza a livello locale” Il bambino giorno dopo giorno ha messo da parte74,50 dollari che ha consegnato nella segreteria della suadicendo così: “Puoi far sapere ai mieiche non devono più denaro?” E così tanti ...

