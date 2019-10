Firenze | staccava marche da bollo dai moduli per i passaporti e le rivendeva | condannata

Fonte : repubblica

(Di giovedì 31 ottobre 2019) La donna avrebbe intascato più di 2500 euro: per lei 4 anni e 3 mesi di reclusione. Nel 2018 era già stata dichiarata colpevole per minacce e porto abusivo di armi

