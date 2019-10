Cuneo | 14enne di origine calabrese muore travolta da un' auto dopo essere scesa da un bus

Fonte : Blastingnews

(Di venerdì 1 novembre 2019) Una drammatica notizia giunge dal Piemonte, dove una ragazza di appena 14 anni, è statae uccisa da un'vettura subitoda unbus. La ragazza si era trasferita in Piemonte insieme alla sua famiglia originaria della Calabria. Per la ragazzina, nonostante il rapido intervento del personale sanitario del 118, non c'è stato nulla da fare in quanto le ferite riportate sono risultatefatali. Sulla dinamica stanno indagando le forze dell'ordine recatesi su posto. Giovane ragazzastatada un'vettura Si chiamava Alessandra Piscioneri e aveva solo 14 anni la giovanissima ragazza originaria di Roccella Jonica, un piccolo comune, che nella giornata di ieri 30 ottobre, poco prima delle ore 19:00, ha perso tragicamente la vitastatada un'vettura nel comune di Cardè, in provincia di, dove ...

LaVoceRedazione : CUNEO. Investita appena scesa dal bus, morta 14enne via @@LaVoceRedazione - IdeawebTV : Investimento mortale a Cardè: vittima una 14enne - notizieit : Choc emorragico, giovane 14enne trasferito da Cuneo al Gaslini -