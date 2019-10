Manovra | tutti i bonus in arrivo | chi può sorridere

Conte : "La Manovra resta così Tutti sereni per obiettivo comune" : Il presidente del Consiglio blinda la manovra dopo due giorni di polemiche sulle tasse. E sulle partite Iva: "Io contro di loro? Che fesserie, ho alzato l'aliquota" Segui su affaritaliani.it

Giuseppe Conte : "La Manovra non torna in Cdm - è stata approvata da tutti. Chi non fa squadra fuori dal governo" : “Qui bisogna fare squadra, chi non la pensa così è fuori dal governo”. Giuseppe Conte interviene duramente sulla manovra. A chi gli chiede cosa risponde ai 5 stelle che chiedono un nuovo vertice di maggioranza dice: “La manovra è stata approvata, salvo intese tecniche, vuol dire che si possono fare approfondimenti tecnici. La manovra è stata deliberata, approvata da ministri di tutte le forze ...

Manovra - la ministra Bonetti : “È previsto un assegno mensile per tutti i nuovi nati” : "Si tratta di un primo embrione di quell’assegno universale che vogliamo costruire a partire dal 2021 con il "collegato" alla Manovra: uno strumento ad erogazione mensile, strutturale e continuativo per ciascun figlio, dalla nascita fino all’età adulta": lo afferma la ministra per le Pari opportunità e la famiglia, Elena Bonetti. L'assegno unico per i figli a carico non è dunque sparito totalmente dalla legge di Bilancio come si era in un primo ...

Manovra : Fornaro - ‘lotta a evasione sia priorità per tutti i partiti’ : Roma, 14 ott. (AdnKronos) – “La notizia che 110 miliardi di euro di evasione fiscale e contributiva, ogni anno, sono sottratti alle casse dello Stato, dovrebbe stare in prima pagina dei giornali e nei titoli dei tg e invece è relegata tra le notizie meno importanti. Eppure quante misure per la lotta alle diseguaglianze e per la crescita potrebbero essere finanziate con queste tasse evase”. lo afferma Federico Fornaro, ...

Manovra - scontro su tasse e pensioni Dall’Iva agli assegni per i figli : tutti i nodi : Vertice nella notte, tre miliardi per il cuneo fiscale: Renzi vuole abolire la pensione anticipata. Catalfo: non si tocca

Manovra - tutti i tasselli del puzzle : dalla digital tax al taglio del cuneo : La Manovra 2020 - attesa tra lunedì e martedì al Consiglio dei ministri - è ancora un cantiere aperto. Queste, in ogni caso, le principali misure previste.