M5s-Pd | un' alleanza che è già sull' orlo di una crisi di nervi | processo a Di Maio

M5s - eletti dell’Emilia-Romagna incontrano Di Maio : “Nessuna alleanza con i partiti alle Regionali - valutiamo le liste civiche” : Luigi Di Maio fa il punto con i parlamentari e i consiglieri Regionali dell’Emilia Romagna in vista delle prossime elezioni, dopo l’esperimento dell’alleanza locale in Umbria con il Partito Democratico. “L’indicazione principale arrivata dagli eletti – dice all’Adnkronos una fonte presente alla riunione – è di andare da soli, perché la corsa solitaria ci caratterizza di più: ci vediamo come un Movimento ...

Governo ultime notizie : alleanza Pd-M5s - Di Maio “meglio che con la Lega” : Governo ultime notizie: alleanza Pd-M5S, Di Maio “meglio che con la Lega” Governo ultime notizie – Le attesissime elezioni regionali umbre hanno dato un esito lampante. La vittoria netta del centrodestra, a trazione Lega, che ha staccato la coalizione civica probabilmente, segna la fine dell’esperienza che a livello locale ha fatto registrare la convergenza tra Movimento 5 Stelle e Partito Democratico. Donatella Tesei, ...

Imola - M5s nel caos dopo le dimissioni della sindaca : “Il Movimento è morto”. Dietro al passo indietro faide interne e alleanza col Pd : Telefoni muti. Bocche cucite. Imbarazzo e rabbia solo sui social oppure fuori dai taccuini dei giornalisti. Il popolo grillino si risveglia nel caos all’indomani della comunicazione del sindaco di Imola, Manuela Sangiorgi che ieri sera, in piazza Matteotti, aveva chiamato a raccolta i cittadini per illustrare i progetti dell’amministrazione. Invece ha annunciato le dimissioni, lasciando attoniti i presenti e la sua giunta, colta di ...

M5s - Di Nicola : “Fiducia in Di Maio - ma serve elezione del capo politico e delle cariche interne. Alleanza col Pd? Valutare caso per caso” : “L’Alleanza col Pd non va archiviata, ma valutata caso per caso”. Primo Di Nicola, senatore del M5s, lancia la propria proposta per arginare il calo dei consensi: “Bisogna che gli attivisti eleggano le cariche interno al Movimento, compreso il capo politico. Luigi Di Maio? Ha la mia piena fiducia”. L'articolo M5s, Di Nicola: “Fiducia in Di Maio, ma serve elezione del capo politico e delle cariche interne. ...

L'alleanza Pd-M5s agli umbri è sembrata un'insopportabile furberia. Ecco perché : Le elezioni umbre sono e non sono un giudizio sulla maggioranza 5S-Pd. Sono prima di tutto il riflesso di mezzo secolo di governo monocolore in quella regione. Un governo che ha fatto molte cose buone, ma è miseramente finito con la nota storia di abuso d’ufficio della sanità e la fine miserevole della Presidente, Catiuscia Marini, già dirigente Lega Coop, poi sindaca di Todi e parlamentare europea – una carriera ...

Zingaretti rivendica il patto di Narni : "Senza alleanza con il M5s in Umbria sarebbe andata peggio" : Il segretario del Pd: "Non voglio il voto, ma il governo deve cambiare passo". E sulle elezioni in Emilia Romagna dice...

M5s - Appendino : “Problema non è alleanza con Pd ma la destra che ha sempre più consensi. Di Maio? Leadership non in discussione” : “Il punto nostro non è tanto l’alleanza o meno con il Pd ma interrogarsi perché Meloni e Salvini hanno così tanto consenso. Luigi Di Maio? È il leader e non si deve mettere in discussione”. Così la sindaca di Torino, Chiara Appendino, in riferimento al voto delle regionali in Umbria e alle eventuali conseguenze sugli accordi politici tra il Partito democratico e il M5s. L'articolo M5s, Appendino: “Problema non è ...

M5s - Scanzi : “Scissione? Se continuano così non fanno in tempo perché sono rimasti in tre”. Poi l’analisi sull’alleanza col Pd : “Scissione nel M5s? Se continuano così non fanno in tempo perché sono rimasti in tre“. così il giornalista de Il Fatto Quotidiano, Andrea Scanzi, ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo, su La7, dopo le elezioni regionali in Umbria e le conseguenze sull’alleanza tra Pd e Movimento 5 stelle. “Fermare l’esperimento ora non ha senso. Hanno possibilità di vincere in altre regioni, come in Emilia-Romagna. Se invece la ...

Così Di Maio e Zingaretti ci hanno fregato sull’alleanza PD – M5s : La sconfitta umbra era ampiamente prevista e prevedibile, che senso avrebbe avuto legare la possibile alleanza organica PD - M5s a un test perso in partenza? La risposta più semplice, probabilmente, è anche quella giusta: non avrebbe avuto alcun senso. Se non quello di far morire sul nascere ogni ipotesi di accordo organico e di interruzione prematura della legislatura. Ecco, appunto.Continua a leggere

Effetto Umbria - il M5s veneto : "Nessuna alleanza con il Pd nella nostra regione" : Umbria e veneto, così distanti ma mai così vicini. Il trionfo elettorale della Lega e dei suoi alleati in Umbria inizia ad avere ripercussioni anche nelle regioni che andranno al voto nel 2020. In veneto i 5 Stelle hanno già rivendicato la linea 'anti-Pd' in maniera ufficiale, tramite una nota dei c

L'effetto Umbria si fa sentire in Emilia e Calabria. L'alleanza Pd-M5s ora è quasi impossibile : Lo chiamano già “effetto Umbria”, ed è una valanga che non solo si abbatte sulla rossa Emilia Romagna, ma arriva giù giù fino a Catanzaro e Cosenza. E allora si sprecano gli scenari, di colpo vengono strappati quei fogli sui quali Zingaretti e Di Maio avevano scritto i profili su cui puntare le fiches per costruire il nuovo campo progressista anche in Calabria e l’Emilia. I due si erano incontrati ...

Elezioni Umbria - i flussi : “Un elettore del M5s su due si è astenuto. Disorientamento e distacco per l’alleanza con il Pd” : Il laboratorio Umbria ha prodotto una disfatta. Non solo per il Pd, che qui governava da cinquant’anni, ma anche per il Movimento 5 stelle che fa segnare “il livello più basso mai raggiunto dal M5s dal 2013 ad oggi”. Lo certifica l’istituto Cattaneo, in un’analisi del voto che sembra confermare il commento di Luigi Di Maio. “Tutta la teoria per cui si diceva che se ci fossimo alleati con un’altra forza ...

Umbria : M5s - in Veneto non è in campo alcuna ipotesi alleanza elettorale : Venezia, 28 ott. (Adnkronos) - “A seguito del risultato elettorale in Umbria, nessun commento. Siamo Consiglieri regionali e sappiamo che ogni territorio può richiedere o suggerire soluzioni diverse. Rispetto alla questione politica e alle prospettive in Veneto, ribadiamo quanto già emerso nel corso

Elezioni Umbria - D’Uva : “Risultato del M5s? Un peccato. Alleanza col Pd da verificare caso per caso” : “Il risultato del M5s? Un peccato, si poteva fare meglio ma noi non cambiamo. La novità dell’Alleanza col Pd sarà da verificare territorio per territorio“. A dirlo, a Roma, dopo le Elezioni in Umbria che hanno visto la netta vittoria del centrodestra, il capogruppo alla Camera del Movimento 5 stelle, Francesco D’Uva. L'articolo Elezioni Umbria, D’Uva: “Risultato del M5s? Un peccato. Alleanza col Pd da ...