L Elettorale | Regione Lombardia | via libera per integrazioni quesito referendum

Umbria : Di Maio - 'voto per regione non è trofeo Elettorale' : Terni, 6 ott. (AdnKronos) - "Io non voglio che l'Umbria diventi un trofeo elettorale, perchè la mia impressione è che qualcuno voglia usare l'Umbria solo per sbandierare il giorno dopo le elezioni 'ho vinto, hanno perso', oppure qualcun altro che vuole dire che il voto dei cittadini in Umbria debba