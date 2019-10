Sanità in Abruzzo | oggi presidio in Consiglio regionale

Fonte : abruzzo24ore.tv

(Di martedì 29 ottobre 2019) L'Aquila - Per il prossimo 31/12/2019 è previsto il termine della maggior parte degli appalti dei servizi pubblici ospedalieri della Provincia di Chieti, ma ai precari della sanità non è ancora dato sapere quale sarà il loro futuro. Parliamo di una bomba pronta a esplodere che porterà con sé conseguenze disastrose per i lavoratori, per l’utenza degli ospedali e per il territorio intero. A meno che ASL2 e Regionenon intervengano in maniera trasparente e tempestiva. Infermieri, OSS, Ausiliari, personale del 118 e del CUP della ASL2 Lanciano-Chieti-Vasto vivono da anni una condizione lavorativa assurda, a partire dal fatto di trovarsi a dover garantire un servizio pubblico essenziale, assunti con aziende e cooperative private. La gestione delle esternalizzazioni, nel complesso, oltre a determinare uno spreco di risorse pubbliche, negli anni non ...

