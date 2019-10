Pallavolo – Record di atleti laureati | la soddisfazione del presidene Cattaneo

Fonte : sportfair

(Di martedì 29 ottobre 2019)dinel volley,: “Orgoglioso dei nostri” Su La Repubblica di oggi, un interessante articolo a cura di Cosimo Cito mette in evidenza un dato statistico importante e lusinghiero per la, che risulta essere lo sport di squadra con piùnei principali campionati. Come riporta l’articolo, tra A1 e A2 femminile, sono infatti ben 95 totale le ragazze in possesso di una laurea (75) o prossime a conseguirla (20), per una percentuale pari al 20,6% delle giocatrici totali. Anche in Superlega altissima è la percentuale di(10) e laureandi (37), pari quasi al 25% degliin attività. Tra le donne la facoltà più gettonata è Scienze motorie, mentre gli uomini prediligono economia e ingegneria. Questa serie di dati è ovviamente motivo d’orgoglio per l’intero movimento del volley tricolore, a partire dal presidente Pietro Bruno ...

IannuzziPaco : @baldanza_sergio MA DE LIGHT,È UN GIOCATORE DI CALCIO O DI PALLAVOLO/PALLAMANO?(FATE VOI),È GIÀ AL TERZO FALLO DI M… - sa9ra39sa9rasou : RT @iVolleymagazine: #Pallavolo SuperLega - Modena Volley record di abbonamenti: 3670 - hirong00 : RT @iVolleymagazine: #Pallavolo SuperLega - Modena Volley record di abbonamenti: 3670 -