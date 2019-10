Qual è l’algoritmo di RaiPlay?

Fonte : huffingtonpost

(Di lunedì 28 ottobre 2019) Nel giugno dell’anno scorso, a un convegno sui Big Data organizzato dall’Authority per le comunicazioni, un top manager della Rai, Gian Paolo Tagliavia, il “padre” die oggi amministratore delegato di Rai Pubblicità, butto lì una frase importante, piena di conseguenze: “Gli algoritmi sono parte integrante di un piano editoriale”.Cosa significa? Il 4 novembre debutterà il nuovo show di Fiorello “Viva!”, pensato e realizzato per la piattaforma in streaming della Rai, dopo che nella prima settimana andrà in onda anche su RaiUno.Un evento annunciato come senza precedenti per il servizio pubblico,cosa di mai visto prima. Non ho dubbi. Però la specificità diè di essere una piattaforma on demand, nata per trasmettere contenuti non lineari e in mobilità, ed ...

