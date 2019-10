Beatrice Venezi | maestro in gonnella

Beatrice Venezi presenta My Journey – Puccini’s Symphonic Works : “Puccini fu il più avanti di tutti - il primo influencer” : Beatrice Venezi rilascia il 18 ottobre l'album My Journey - Puccini’s Symphonic Works, un lavoro che si rivolge prevalentemente agli appassionati di musica classica. Forbes l'ha inserita nel 2018 tra i 100 under 30 più influenti del momento nella sezione L’Italia dei giovani leader del futuro e lei aveva commentato: "Non me lo aspettavo, l’ho scoperto da un tag su Facebook mentre ero in Croazia per un Falstaff". Il più giovane direttore ...

Beatrice Venezi - il più giovane direttore d’orchestra donna che non nasconde la sua femminilità : Il Maestro Beatrice Venezi, ventinove anni, di Lucca, è tra le poche donne al mondo a dirigere orchestre a livello internazionale: dall’Italia al Giappone, dalla Bielorussia al Portogallo, dal Libano al Canada fino all’Argentina. Bella, di successo e soprattutto impegnata a promuovere la musica classica tra i giovani e a lottare concretamente per la parità tra i generi, Beatrice è stata inserita da Forbes tra i 100 under 30 più influenti ...

L’album “My journey” segna l’esordio della giovane direttore d’orchestra Beatrice Venezi : Milano. «Sono amante dei Massive Attacks per le loro sperimentazioni di musica elettronica e per le contaminazioni della loro musica:

Beatrice VENEZI/ Direttore d'orchestra donna dirige Andrea Bocelli - Ali di libertà - : BEATRICE VENEZI, chi è il Direttore d'orchestra donna che dirige Andrea Bocelli al Teatro del Silenzio nel programma Ali di libertà.

