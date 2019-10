Le persone con disturbi mentali vivono meno | lo rivela uno studio

Rugby - storia dei Brancaleoni - la squadra dove giocano persone con disabilità fisica e psichica : “Senza diversità non si arriva alla meta” : Si ritrovano ogni venerdì sera per giocare a Rugby e si salutano con il grido dell’armata Brancaleone, per ricordare la variegata banda protagonista del film di Mario Monicelli. Natanael, Elisa, Cristian, Michele e Carlotta sono una parte del Collettivo Brancaleone di Pontassieve (in provincia di Firenze), squadra di Rugby integrato, dove giocano anche persone con disabilità. “Tutte le persone possono partecipare nella nostra ...

Tumori - in Italia 150mila persone con "gene Jolie" - ma la maggior parte non lo sa : Sono 150mila gli Italiani che presentano una mutazione dei geni Brca 1 e 2, il cosiddetto ‘gene Jolie’, secondo una stima sulla base della frequenza di tale mutazione nella popolazione europea. Il test genetico per individuare la mutazione è utile sia ai pazienti, per cure mirate, sia ai loro familiari per poter prevenire l’insorgenza di Tumori: per questo, gli oncologi chiedono che sia rimborsabile per pazienti e ...

Fabio Quagliarella - arrestato lo stalker del calciatore. Perseguitò anche altre persone con false accuse di pedofilia e collusioni con i clan : Si fingeva amico e le perseguitava con lettere e messaggi anonimi contenenti false accuse di pedofilia e di collusioni con la criminalità organizzata. È successo con Fabio Quagliarella, per anni. Ma anche con Guido Lembo, gestore di un noto locale di Capri, e con altri imprenditori e professionisti. Adesso è in carcere. Polizia e carabinieri hanno infatti dato esecuzione all’ordine di carcerazione nei confronti di Raffaele Piccolo, ex ...

Rom e sinti disertano la scuola di politica : solo 20 persone all'incontro : Giorgia Baroncini Per rom e sinti italiani era stato organizzato un workshop di politica a Milano. Ma l'iniziativa non ha riscosso grande successo: al primo incontro solo 20 persone solo 20. È il numero di rom e sinti che si sono presentati alla prima giornata del workshop della "scuola politica" a loro dedicato. A vedere il dato, la tre giorni, cominciata ieri alla Casa dei diritti di Milano, non ha riscontrato grande successo. Il ...

Omicidio Luca Sacchi - si costituiscono due persone. Voci dalla Questura : Magliana o stupefacenti? : Due persone sono state fermate: sono i sospettati dell'Omicidio di Luca Sacchi, il ragazzo ucciso con un colpo di pistola alla nuca a Roma dopo aver cercato di difendere la sua ragazza da una rapina. I due uomini sono stati individuati dalla squadra mobile della polizia e, stando a quanto si apprend

Le 39 persone trovate morte in un camion erano intrappolate nel container refrigerato da più di 10 ore : È probabile che le 39 persone di nazionalità cinese che mercoledì sono state trovate morte nel rimorchio refrigerato di un camion a Grays, a est di Londra, fossero intrappolate nel container, a -25°C, da almeno 10 ore. Lo hanno detto il

Pensioni - quasi 6 milioni di persone percepiscono meno di mille euro al mese : L'Osservatorio Inps sulle Pensioni evidenzia i dati riguardanti l'assegno previdenziale percepito dagli italiani. Da una parte ci sono quasi sei milioni di persone (oltre un pensionato su tre) che ricevono meno di mille euro al mese; dall'altra ci sono 285mila beneficiari di assegni superiori ai 5mila euro mensili.Continua a leggere

Incendi California - enorme rogo consuma oltre 4.000 ettari : evacuazioni - 180.000 persone senza elettricità [FOTO] : Poche ore dopo che le autorità hanno iniziato ad avviare un piano per staccare la corrente elettrica nel nord della California a causa dell’alto rischio di Incendi, un enorme rogo alimentato da forti venti è scoppiato nella contea di Sonoma. L’Incendio in rapida espansione, rinominato Kincade Fire, ha bruciato oltre 4.000 ettari. Sono state ordinate evacuazioni obbligatorie per le aree ad est di Geyserville e potrebbero arrivare ancora nuovi ...

Migranti : Alarm phone - 'barca con 50 persone riportata in Libia' : Palermo, 24 ott. (Adnkronos) - "Il 18 ottobre ci ha chiamati una barca in pericolo nella zona SAR di #Malta. È stata poi intercettata dalla c.d. guardia costiera libica, che ha portato le circa 50 persone al campo Triq al Sikka in #Libia, noto per le torture". Lo scrive Alarm phone su Twitter.

La polizia britannica ha confermato che le 39 persone trovate morte in un camion erano cinesi : La polizia britannica ha confermato che tutte le persone morte trovate mercoledì nel rimorchio di un camion a Grays, a est di Londra, erano di nazionalità cinese, ed erano 8 donne e 31 uomini; si sapeva già che una delle persone morte

In Bangladesh 16 persone sono state condannate a morte per l’omicidio della studentessa bruciata viva lo scorso aprile : In Bangladesh 16 persone sono state condannate a morte per l’omicidio di Nusrat Jahan Rafi, studentessa di 19 anni bruciata viva il 6 aprile, alcuni giorni dopo aver denunciato per molestie sessuali il preside della scuola coranica che frequentava a Feni,

Fortnite : con l'arrivo dei bot i giocatori non riescono a capire se stanno giocando contro persone vere : Prima dell'arrivo di Fortnite Capitolo 2, Epic Games aveva annunciato che nel gioco sarebbero stati aggiunti dei bot. A quanto pare però ora gli utenti non riescono a distinguere un bot da un essere umano.Secondo Epic, i bot sono stati introdotti in quantità "regolata" nelle partite, mischiandosi agli altri giocatori, con il fine di bilanciare il matchmaking in base al livello di abilità medio della lobby. Ora però i giocatori non riescono ...