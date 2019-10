Scontro con portiere Lecce | Higuain sta bene

Fonte : ilfogliettone

(Di sabato 26 ottobre 2019) Non e' stato necessario il trasporto in ospedale dell'attaccante della Juve, Gonzalo, che e' stato soccorso nell'infermeria dello stadio via del Mare a, dove gli sono stati applicati alcuni punti di sutura sulla fronte, in seguito alla ferita che si e' provocato in unocon ildei giallorossi, Gabriel Vasconcelos Ferreira.e' cosciente e, al contrario delle notizie che sono state diffuse immediatamente dopo i soccorsi, non e' stato portato in ospedale aper sottoporsi a una Tac. L'attaccante rientrera' con la squadra a Torino e qui si sottoporra' agli esami radiologici. Poco fa, con un vistoso cerotto sulla fronte, ha salutato i tifosi che lo aspettavano nella 'mixed zone', ed e' salito sul pullman della propria squadra per lasciare il via del Mare.

