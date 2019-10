Sicilia | violenta ondata di maltempo | un disperso a Licata | è caduto nel fiume Salso

Fonte : fanpage

(Di venerdì 25 ottobre 2019) Si tratta di un 80enne, finito nelnella serata di ieri, secondo il racconto di alcuni testimoni: scattate le ricerche dei sommozzatori dei Vigili del fuoco, coadiuvati dal Nucleo speleologico.

peppemessina65 : RT @UglSicilia: Palermo violenta. Virzì (UGL): “Che non si trasformi la nostra città in una nuova Arancia Meccanica” - UGL SICILIA https://… - UglSicilia : Palermo violenta. Virzì (UGL): “Che non si trasformi la nostra città in una nuova Arancia Meccanica” - UGL SICILIA - DaSiracusa : RT @AnnieAreYouOk6: Grazie Albertone e grazie @UlisseRai1 che ci ricordi che nonostante tutti i difetti, la nostra Sicilia cosí irredimibil… -