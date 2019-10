Ecco come funziona Android 10 su POCOPHONE F1 con Pixel Experience

Ecco come trovare un wormhole - se esistesse davvero : (foto: Nasa’s Goddard Space Flight Center) trovare una scorciatoia che colleghi due punti distanti dell’Universo. O meglio, un tunnel spazio-temporale chiamato ponte di Einstein-Rosen (o in inglese wormhole), che ci permetterebbe di viaggiare più velocemente di quanto farebbe la luce. Un po’ come il famoso ponte di Bifrost, usato da Thor e gli asgardiani per spostarsi tra i nove regni. Sarebbe davvero un concetto ...

Huawei Assistant è qui - in italiano : Ecco come scaricare e provare l’Assistente di Huawei : ecco come provare, scaricare e installare Huawei Assistant, l'Assistente di Huawei, in lingua italiana in Italia. L'articolo Huawei Assistant è qui, in italiano: ecco come scaricare e provare l’Assistente di Huawei proviene da TuttoAndroid.

Steam Remote Play Together è BETA : Ecco come funziona : Valve annuncia che lo Steam Remote Play Togheter è disponibile per i BETA Tester selezionati, ma di cosa si tratta e come funziona? Scopriamolo insieme. Steam Remote Play Together porta il MultiPlayer Online dove non c’è Lo Steam Remote Play Togheter è un servizio offerto da Valve che permette di portare il multiPlayer nei giochi dove non è presente, attraverso il remoto. In altre parole un giocatore che ...

MotoGp - Valentino Rossi e il traguardo dei 400 Gp : “Ecco come avrei reagito se me lo avessero detto da piccolino” : Il pilota della Yamaha ha parlato del traguardo dei 400 Gran Premi che taglierà in Australia, svelando le proprie sensazioni in conferenza stampa Fine settimana speciale per Valentino Rossi a Phillip Island, in Australia infatti il Dottore festeggerà il traguardo dei 400 Gran Premi in carriera, un numero spaventoso che ne testimonia la grandezza. AFP/LaPresse Proprio di questa ricorrenza si è parlato in conferenza stampa, dove il pesarese ...

Dallo sviluppo al sonno - Ecco come l’uso del cellulare agisce sui bimbi : Oggi persino i bambini in età prescolare hanno spesso accesso a un telefono cellulare, e crescono in un ambiente pervaso da internet, computer e videogiochi, che con molta forza catturano la loro attenzione. Dall’apprendimento allo sviluppo, dal benessere al sonno, l’impatto del cellulare può avere conseguenze sullo sviluppo cognitivo, linguistico ed emotivo del bambino. Lo ricordano gli esperti di ‘Dottore, ma è vero ...

Come vanno le vendite di smartphone Samsung e Apple? Ecco un report completo : Kantar ha svelato nelle score ore i dati relativi alla diffusione dei vari sistemi operativi per smartphone relativi al terzo trimestre del 2019. Ecco tutti i dettagli L'articolo Come vanno le vendite di smartphone Samsung e Apple? Ecco un report completo proviene da TuttoAndroid.

Trasformare un look da giorno in uno da sera : Ecco come fare! : Ciao Elena! Capita spesso anche a me di non avere assolutamente tempo per struccarmi, rifare la skincare, ripartire dalla base viso e poi creare un makeup più intenso… o semplicemente, spesso non ne ho voglia! Fatto sta che la maggior parte delle volte esco di casa con una base viso fatta al volo, sopracciglia, mascara ed un po’ di rossetto, a volte con labbra grafiche se ho più tempo, altre volte con del semplice burro di cacao. In realtà ...

Comiso arriva l'ispettore Ambientale Volontario : Ecco come fare domanda : arriva a Comiso la figura dell’Ispettore Ambientale Volontario. Pubblicato sul sito istituzionale del comune di Comiso avviso corso di formazione

Seggiolini antiabbandono obbligatori dal 6 marzo - Ecco come sceglierli : Pubblicato il decreto ministeriale attuativo che ne fissa le caratteristiche tecniche, non resta che scegliere il dispositivo da acquistare. Ma senza fretta: ci sono quattro mesi per mettersi in regola e sul mercato possono arrivare nuovi prodotti. Tenendo presente che nessuno sarà mai risolutivo

La modalità scura “luci spente” di Twitter è in rilascio su Android : Ecco come abilitarla manualmente : Twitter sta finalmente implementando la modalità scura “luci spente” (Lights out) per gli schermi AMOLED su Android, ma potrebbe essere necessario un espediente per abilitarla. In questo articolo vedremo come fare per forzare l'attivazione della funzionalità. L'articolo La modalità scura “luci spente” di Twitter è in rilascio su Android: ecco come abilitarla manualmente proviene da TuttoAndroid.

Laura Ravetto svela il piano di Luciana Lamorgese : "Ecco come vuole ridurre l'hotspot di Lampedusa" : Luciana Lamorgese risponde all'interrogazione di Laura Ravetto sui migranti con una soluzione assai discutibile. Durante la question time alla Camera il neo ministro dell'Interno ha annunciato un aumento di 132 posti (rispetto agli attuali 96) all'interno dell'hotspot di Lampedusa. Non solo, la Lamo

Belen Rodriguez - la sorpresa di Stefano De Martino la lascia senza parole : “Ecco come far felice una donna” : Belen e Stefano De Martino sono da poco volati alle Maldive per una vacanza da sogno a tutto relax e a tutta passione. Sono soli, senza il figlio Santiago che, secondo i beninformati non sarebbe infatti partito con i genitori, ma potrebbe essere rimasto a Milano per poter frequentare la scuola. Sappiamo per certo però, grazie alle informazioni fornite da Belen tra le Storie di Instagram, che con Stefano soggiorna presso il lussuoso Baglioni ...

Ecco come puoi caricare tutte le app che ti servono per lavorare su Slack : Slack headquarters in San Francisco, California. (Foto: Justin Sullivan/Getty Images) Slack ha annunciato delle nuove funzionalità che ne faciliteranno l’integrazione con altre applicazioni o strumenti aziendali. La maggior parte dei clienti di Slack utilizza il servizio come hub di lavoro necessario per coordinarsi all’interno di un’azienda, risparmiando così un enorme numero di email e rendendo più immediata la comunicazione. Questo utilizzo ...

Ecco come Angelina Jolie si trasforma in Malefica : Siamo molto vicini ad Halloween e quello di “Malefica” è uno dei travestimenti più amati. Ma nonostante si possa realizzare in maniera perfetta, la maschera, che nel film è stata ripresa dal cartone originale della Disney, nessuno potrà eguagliare la preparazione di Angelina Jolie. Per questo la Disney ha diffuso un video in cui si mostra la lunga preparazione per trasformare Angelina Jolie nella Malefica del film “Maleficent - La signora ...