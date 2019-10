Diabete e ipoglicemia | EMA raccomanda il primo trattamento non iniettabile per quella

Fonte : meteoweb.eu

(Di venerdì 25 ottobre 2019) Il Comitato per i Medicinali per Uso umano (CHMP) dell’Agenzia Europea per i Medicinali (EMA) hato di concedere l’autorizzazione all’immissione in commercio nell’Unione europea per Baqsimi (glucagone), ilper l’grave che può essere somministrato senza iniezione ai pazienti maggiori di quattro anni. Il glucagone– spiegano sul portale dell’AIFA – è attualmente l’unica opzione diper livelli estremamente bassi di glucosio nel sangue al di fuori di un ospedale o di un ambiente medico di emergenza. Il suo uso spesso richiede un addestramento in quanto deve essere preparato in più fasi prima di poter essere somministrato al paziente mediante iniezione sottocutanea o intramuscolare. Baqsimi fornisce una nuova formulazione farmaceutica del glucagone. Il medicinale viene fornito in un dispenser monouso pronto ...

