Cristian è scomparso nel nulla | l' appello della madre | Chi sa qualcosa deve

Cristian Farris scomparso da Orroli in Sardegna - l’appello della mamma : “Chi sa parli” : l’appello di Giulia Sulis, la mamma di Cristian Farris, il giovane di ventisette anni scomparso lunedì dal suo paese in Sardegna: “Se qualcuno sa qualcosa mi faccia sapere, perché così non posso andare avanti: ditemi dove è mio figlio”. Il furgone del giovane è stato trovato bruciato vicino al ponte della strada provinciale che collega Orroli a Escalaplano.Continua a leggere