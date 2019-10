Aumentano i minori in povertà | quali sono le questioni su cui occorre intervenire subito

Minori - Terres des Hommes : “Aumentano le vittime di reati in Italia : nel 2018 sono state quasi 6mila”. Più della metà sono banibine : Aumentano in Italia i Minori vittime di reati: nel 2018 sono stati 5.990, il 3% in più rispetto al 2017, in prevalenza bambine e ragazze (59,4%). Fra questi, un terzo ha subito maltrattamenti in famiglia, reato che fa registrato in un solo anno un aumento del 14%. I dati sono stati elaborati dal Comando Interforze per il nuovo Dossier della Campagna “Indifesa” di Terre des Hommes, organizzazione che si occupa di tutelare i diritti ...