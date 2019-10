Salvini chiarisca cosa ci faceva con Savoini dagli 007 russi chiede Conte

Fonte : agi

(Di mercoledì 23 ottobre 2019) "Sui mezzi di informazioni ci sono state "ricostruzioni fantasiose che rischiano di gettare ombre anche sul nostro operato istituzionale e questo non possiamo permettercelo". Così il premier Giuseppe, ha chiarito il motivo per cui ha sentito il dovere di rispondere al Copasir a tutte le domande sul caso 'agate'. "Ho cercato di operare e ho agito sempre nel rispetto della legge", ha sottolineato il presidente del Consiglio. "Siamo al di là di un'opinione o di una sensibilità istituzionale. Forse Matteodovrebbe chiarire che cicon Savoini, con le massime autorità russe, il ministro dell'Interno, il responsabile dell'intelligence russa. Dovrebbe chiarirlo a noi e agli elettori leghisti. Dovrebbe chiarire se idoneo o no a governare un Paese". Lo afferma in conferenza stampa a palazzo Chigi, dopo l'audizione al Copasir, il Presidente ...

