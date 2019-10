Modulo Pioli | si torna agli anni 50 con il 3-2-2-3

Fonte : milanworld

(Di mercoledì 23 ottobre 2019) Forse è presto per parlare di una nuova creatura ma il “” di cui si sta discutendo altro non è che un remake’50. La Gazzetta dello Sport nell’edizione odierna affronta e approfondisce quello che potrebbe essere il piano di un ineditodi gioco del nuovo allenatore del Milan. Proprio ilprenderebbe spunto d’50 con una sorta di quadrato a centrocampo. Fu adottato nel campionato italiano fino alla metà degli’50, il “sistema” definito WM, nato in Inghilterra negliVenti per adattarsi alla regola del fuorigioco. In Italia i migliori interpreti di questosi ebbero con i giocatori del Grande Torino con il mitico capitano Valentino Mazzola, grazie a questo sistema quella squadra entro nella leggenda del calcio mondiale. Ma anche l’Ungheria di Puskas con una variazione di ...

Sport_Mediaset : #Milan, #Pioli 'accontenta' i tifosi: #Suso verso l'esclusione. Il tecnico sta valutando di lasciare fuori lo spag… - Milannews24_com : Pioli ora pensa al cambio modulo: ecco la possibile novità -