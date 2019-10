“Ciao Cosmo | benvenuto” È mamma per la prima volta | l’annuncio sui social

Fonte : caffeinamagazine

(Di mercoledì 23 ottobre 2019), scrive il neo papà. E la neo, invece, accanto a una tenerissima foto del neonato, ha dato il lieto annuncio con queste parole: “Figlio mio, sei venuto al mondo per dimostrare che si può fare a meno dei puntini sulle i e pure delle i. Perché ti chiami, la i non c’è e abbiamo imbruttito già un po’ di gente che ti ha chiamato Cosimo. Come io mi chiamo Panarello e non Panariello e tuo padre Trevisani e non Trevisan. Che tu sia sempre libero”.è il primo figlio di Melissa Panarello e il compagno, Matteo Trevisani. Lei, 33 anni, meglio conosciuta come Melissa P, è la scrittrice di uno dei best seller dell’editoria italiana nel 2003, ovvero “Cento colpi di spazzoladi andare a dormire”, ma è anche nota al pubblico televisivo. (Continua dopo la foto) Melissa Panarello ha infatti partecipato a molte trasmissioni in tv ed è stata ...

manu_ciao : Il Made in Italy alla conquista dello spazio, tra spazzini del cosmo e baristi in orbita - chaehyungover : RT @mx_minhyukk: Ciao, io sono Cosmo... - RealJooHoney94 : RT @mx_minhyukk: Ciao, io sono Cosmo... -