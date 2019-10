Umbria | l' Ohio di Salvini

Fonte : huffingtonpost

(Di martedì 22 ottobre 2019) Per i leghisti è quasi una vittoria annunciata. Per il Pd, come ha scolpito Walter Verini in un’intervista ad HuffPost, non è un test nazionale. Guai a dirlo. Siamo al rush finale delle regionali in, ormaid’Italia, il pezzetto di Stivale da cui dipendono le sorti del governo, dell’alleanza giallorossa, e della riscossa di Matteo. Già,. Il Capitano della Lega non vede l’ora che arrivino le 23 di domenica sera. “Scommettiamo una camomilla che invinciamo noi? Perché molti elettori dei 5 Stelle non vogliono avere a che fare nulla col Pd e viceversa”, gongolava nel corso dell’intervista con Myrta Merlino all’Aria Che Tira. E’ sicuro di “stravincere”, si è giocato il caffè con mezzo Parlamento, con gli amici di via Bellerio, con la scorta. Con tutti ...

