Conte non teme conflitti in sede parlamentare sulla manovra 

Inter-Borussia Dortmund - Conte : “Non dobbiamo concedere ripartenze. Lukaku? Si è integrato bene” : INTER BORUSSIA Dortmund Conte- Antonio Conte, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida tra Inter-Borussia Dortmund, ha colto l’occasione per evidenziare l’imminente sfida di Champions League, con nerazzurri chiamati alla vittoria per tenere vive le speranze del sogno europeo. Sul match di domani: “Basterà ripetere la gara contro il Barcellona? Questo non lo so, […] L'articolo Inter-Borussia Dortmund, ...

Calcio - Antonio Conte sulla sfida contro il Borussia Dortmund : “Dobbiamo dare tutto e non avere rimpianti” : Una partita quasi da dentro o fuori quella che vedrà l’Inter protagonista allo Stadio San Siro di Milano domani sera alle ore 21.00. La compagine allenata da Antonio Conte scenderà in campo per il terzo incontro del Gruppo F di Champions League contro i tedeschi del Borussia Dortmund. L’imperativo per la Beneamata è vincere. La situazione di classifica del raggruppamento, infatti, non offre altre opzioni: la formazione meneghina è in ...

Champions League – Conte verso la sfida col Borussia Dortmund : “dobbiamo dare tutto e non avere rimpianti” : Antonio Conte alla vigilia della sfida di Champions League contro il Borussia Dortmund: le parole del tecnico dell’Inter E’ tutto pronto per una nuova giornata di Champions League: domani l’Inter di Antonio Conte sfiderà il Borussia Dortmund ed il tecnico nerazzurro ha raccontato oggi in conferenza stampa le sensazioni con le quali la sua squadra si avvicina a questo appuntamento. Massimo Paolone/LaPresse “Parlare ...

L’Italia ancora nel mirino dell’Ue : non in linea su deficit e debito. Conte : “Forniremo tutti i chiarimenti” : "C'e' un rischio di una deviazione significativa nel 2020 e negli anni 2019-2020 dallo sforzo di bilancio raccomandato". Inoltre "l'Italia non rispetta il parametro della riduzione del debito nel 2020". Mettendo nero su bianco, la Commissione europea ha inviato oggi al ministro italiano dell'Economia, Roberto Gualtieri, una lettera in cui si chiede di notificare entro il 23 ottobre "ulteriori informazioni sulla precisa composizione dei ...

Manovra - Conte : “Non ho subito nessun ricatto - non ho fatto passi indietro. Anzi - andiamo avanti” : "Forniremo tutti i chiarimenti a Bruxelles, non siamo preoccupati", commenta Giuseppe Conte, definendo doverosa l'interazione con Bruxelles dopo la lettera della Commissione europea. Il presidente del Consiglio non sembra preoccupato nemmeno sul fronte interno, dove un'intesa sulla Manovra è stata raggiunta solo in seguito a una settimana di tensione. E con Luigi di Maio?: "I toni non sono mai stati particolari".Continua a leggere

Tornado Dallas - EF3 con venti di 225km/h : devastazione nella Contea - “fortunati che non ci siano vittime” [FOTO e VIDEO] : Il Servizio Meteorologico Nazionale (NWS) degli Stati Uniti ha confermato che il violento Tornado che si è abbattuto su Dallas nella notte di domenica 20 ottobre era un EF3 con venti di 225km/h. Un totale di 3 Tornado (EF3, EF1, EF0) e un devastante downburst sono stati registrati in Texas. Le immagini riprese dall’alto mostrano scene di devastazione nella città di Richardson, sobborgo di Dallas, con gravi danni strutturali e alberi abbattuti ...

"Su contante e Pos non ho subito nessun ricatto" - dice Conte : "Non ho subito nessun ricatto e non ho fatto nessun passo indietro. Abbiamo invece fatto due passi avanti". Il premier Giuseppe Conte, a margine dell'assemblea di Confesercenti, ha voluto così rispondere ai commenti sulle ultime novità riguardanti le misure sull'utilizzo del pos e del contante. "Ho sempre dichiarato che stiamo parlando di un piano di modernizzazione del paese di riduzione della burocrazia e stiamo cercando ...

Manovra - lettera dell'Ue : "Chiarimenti entro domani". Conte : "Non siamo preoccupati" : L'attesa lettera della Commissione Europea, destinata al Ministro Gualtieri, è arrivata come previsto. L'Ue ha chiesto chiarimenti all'Italia, che dovranno arrivare entro domani "per consentire alla Commissione di tenerli in considerazione prima di dare l’opinione formale sulla Manovra". La richiesta di chiarimenti è arrivata dopo l'analisi effettuata sul Documento programmatico di Bilancio perché da questo si evince che la Manovra "non ...

Giuseppe Conte e Luigi Di Maio - il retroscena sul faccia a faccia : "Non posso guardarmi anche da te" : Più che tregua politica, un chiarimento personale. "Luigi, qui non posso guardarmi anche da te". Giuseppe Conte, prima del vertice di maggioranza sulla manovra di lunedì sera, secondo retroscena unanimi avrebbe voluto affrontare a tu per tu Luigi Di Maio per chiedergli conto degli attacchi continui

Di Maio risponde a Conte : “Senza le nostre proposte la manovra non esiste” : «Soddisfatti per la convocazione del vertice di maggioranza». Ed elenca i tre obiettivi imprescindibili per il M5S

Inter - Antonio Conte non dà tregua a i suoi : la "punizione" dopo il black-out col Sassuolo : L'Inter si mantiene in scia della Juventus, ma il black-out accusato negli ultimi 20' del match del Mapei Stadium vinto 4-3 contro il Sassuolo poteva costare molto caro alla compagine nerazzurra. All'indomani del successo di Reggio Emilia, il tecnico della Beneamata Antonio Conte, come riportato da

L'aria che tira - Matteo Salvini : "Giuseppe Conte democristiano? No - non si merita questo aggettivo" : Matteo Salvini, intervistato da Myrta Merlino a L'aria che tira su La7, parla dei suoi punti di riferimento politici. E fa nomi che nessuno si aspetterebbe. Tanto da sorprendere la conduttrice: "Mi piaceva Luigi Einaudi ma anche Enrico Berlinguer e Giorgio Almirante", confessa, "mi piaceva il rispet