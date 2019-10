Colpo di scena a Uomini e Donne | le lacrime e poi lascia il trono over con lui

Fonte : caffeinamagazine

(Di martedì 22 ottobre 2019)dialdi: dopoe discussioni,no il programma insieme. No, non stiamo parlando di Ida Platano e Riccardo Guarnieri, che ultimamente dominano il programma di Maria De Filippi. Questi nuovi importanti sviluppi, fa sapere il sito il Vicolo delle News che diffonde le anticipazioni di una delle ultime registrazioni del, riguardano Pamela Barretta ed Enzo Capo. I due si frequentano da poco. Mesi fa la dama, per la cronaca, lei aveva avuto una storia con un altro cavaliere, Stefano Torrese, ma dopo l’ennesimo confronto in studio quella relazione è stata archiviata e lei, la prima a voltare pagina, ha trovato il sorriso con Enzo. Non senza difficoltà. E infatti la registrazione in questione è cominciata con una lite molto accesa tra Pamela e il suo cavaliere. (Continua dopo la foto) Il motivo della discussione? La gelosia di Enzo. ...

Ticinonline : Colpo di scena da Sunrise: annullato l'incontro per acquistare UPC #zurigo #assemblea #azionisti #upc #sunrise - CatelliRossella : OH MAMMA !!! Colpo di scena, al direttore d'orchestra cascano i pantaloni - d0cT0rGb : RT @callega3: Colpo di scena in teatro, al direttore d'orchestra cascano i pantaloni -