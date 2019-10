Uomini e donne | Ida Platano e l’addio a Riccardo Guarnieri | «Non mi è arrivato nell’anima»

Fonte : newscronaca.myblog

(Di lunedì 21 ottobre 2019) Alla fine il tentativo di riallacciare la relazione non è andato a buon fine e Idasembra aver datodefinito a, conosciuto sul trono over del dating show di Maria De Filippi,, proprio mentre Ida si era avvicinata a un altro cavaliere, Armando Incarnato, ha scritto una lettera alla sua ex confessandogli il suo amore. La coppia ha avuto modo di incontrarsi in un’esterna ma le cose non sono andate per il meglio, con lei che sottolineava dispiaciuta di non riuscirsi più a fidarsi di lui. Nel confronto in studio di oggi Ida sembra aver chiuso definitivamente i rapporti. La dama ha ammesso, anche grazie alla frequentazione fuori dallo studio, di non provare più gli stessi sentimenti di prima: “Non mi ènell’anima – ha spiegato – e io mi emoziono anche quando ascolto una canzone”. Altro punto dolente quello della ...

