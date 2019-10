Fan del GameCube? Ecco i Joy-Con per Switch ispirati alla celebre console di Nintendo

Fanny Ardant incanta il Festival del Cinema di Roma - : Fonte foto: Getty imagesFanny Ardant incanta il Festival del Cinema di Roma 1Sezione: Spettacoli Carlo Lanna LO'attrice in Italia per presentare "La Belle Époque"

Basket - i migliori italiani della 5a giornata di Serie A. Zanelli e Campogrande decisivi a Brindisi - si Fanno vedere Pecchia e Candi : giornata piuttosto avara di soddisfazioni per quanto riguarda il comparto degli italiani protagonisti nel quinto turno di Serie A 2019-2020. Andiamo a vedere, come di consueto, chi si è comportato meglio nelle partite giocate nel weekend. In linea teorica, il titolo di MVP sarebbe da affidare a Daniele Cinciarini, positivo (con 11 punti, 3 assist e 15 di valutazione) nel primo tempo del match della sua Fortitudo Bologna in trasferta al Palazzo ...

Batwoman pronta a lanciare l’Enigmista? Gabriel Mann conquista i Fan della serie : Sono bastati pochi minuti per rivedere in Gabriel Mann tutti gli inciuci e gli intrecci di Revenge e i fan di Batwoman sono già pazzi di lui. Il mitico attore ha fatto la sua compagna proprio nell'episodio numero 3 di Batwoman e i fan sanno già che non potranno fare a meno. Il suo astio nei confronti di Batman e la sua voglia di tornare a Gotham per mostrare di avercela fatta a differenza dell'uomo che ha sempre invidiato hanno lanciato Gabriel ...

Cura della pelle - gli errori più comuni che Fanno gli uomini : Fino a qualche anno fa la Cura quotidiana della pelle era prettamente femminile e un tabù assoluto tra le conversazioni maschili. La sequenza di Cura pulire-tonificare-idratare sembrava non essere praticata da nessun uomo e la K-beauty, dalla Corea, con i suoi 10 passaggi di skincare, era vista come una folle routine arrivata da oltreoceano. La verità è che l'ABC della pelle è fondamentale per prevenire ...

Siren il Fantasy con le sirene sbarca su Rai 4 in prima serata - gli episodi del 21 ottobre : Siren su Rai 4 il fantasy con le Sirene dal 21 ottobre in prima serata Una misteriosa e oscura cittadina, una ragazza sconosciuta e le Sirene. Parte da qui l’affascinante Siren, serie tv in onda negli USA su Freeform canale cable del gruppo Disney, trasmessa già in Italia su TIMVISION e ora in arrivo in prima tv in chiaro su Rai 4. La serie ha già una seconda stagione interamente trasmessa in patria e ancora inedita in Italia e già ...

Jett figlio di John Travolta/ Il meraviglioso gesto di un Fan dell'attore : Jett Travolta, scomparso all'età di 16 anni, il meraviglioso gesto fatto da un fan di John Travolta per ricordare la morte di un ragazzo straordinario.

William e Kate Fanno il pieno di coccole con i cani antimine dell'Army Center pakistano : Il royal tour in Pakistan è giunto al termine. Dopo cinque intensi giorni di visite e impegni istituzionali in Medio Oriente, il Principe William e Kate Middleton hanno fatto rientro in patria. Non senza, però, aver visitato l'Army canine Centre di Islamabad, il centro di addestramento dei cani dell'esercito pakistano. Una tappa finale piena di coccole e tenerezza per riprendersi anche dallo spaventoso volo da Lahore a Islamabad (l'aereo è ...

L’instore tour Riki prima del nuovo album - Riccardo Marcuzzo incontra i Fan senza disco : L'instore tour di Riki sarà a numero chiuso e si accederà agli eventi senza disco. Riccardo Marcuzzo annuncia le date degli appuntamenti di ottobre e di novembre che si svolgeranno senza l'album. Il nuovo progetto discografico di Riki è stato anticipato dal singolo Gossip, già in rotazione radiofonica e in digital download ma uscirà il 10 gennaio. Nel frattempo, Riki ha annunciato le date degli appuntamenti dell'instore tour particolare che ...

Dal dolore muscolare al respiro afFannoso : i sintomi generali e respiratori dell’influenza sono simili a quelli di molte altre malattie : La vaccinazione è la forma più efficace di prevenzione dell’influenza. L’Organizzazione Mondiale della Sanità e il Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale 2017-19 riportano, tra gli obiettivi di copertura per la vaccinazione antinfluenzale il 75% come obiettivo minimo perseguibile e il 95% come obiettivo ottimale negli ultrasessantacinquenni e nei gruppi a rischio. Dalla metà di ottobre fino a fine dicembre la vaccinazione ...

Arrampicata sportiva - Coppa del Mondo 2019 : Bassa Mawerm e Yiling Song trionFano nello speed : Il francese Bassa Mawem e la cinese Yiling Song hanno conquistato la Coppa del Mondo 2019 di Arrampicata sportiva per quanto riguarda la specialità speed (velocità). A Xiamen (Cina) si è concluso il massimo circuito internazionale itinerante, il transalpino ha concluso al quinto posto e ha così trionfato con 17 punti di vantaggio sul russo Vladislav Deulin a cui non è bastato il terzo posto alle spalle del cinese Zhong Qixin e del connazionale ...

“Vergognati”. Paolo Bonolis - la rabbia dei Fan dopo quel video. A postarlo la moglie del conduttore Sonia Bruganelli : Paolo Bonolis, il gesto non piace e il conduttore finisce nella bufera. Lo amiamo da quando conduceva Bim Bum Bam e ci faceva divertire quando eravamo bambini. Ne ha fatta di strada, Paolo Bonolis, da allora. E oggi è uno dei conduttori più amati (e pagati). Battura sempre pronta, ironia da vendere, i suoi programmi sono una certezza per Mediaset. La nuova edizione di Avanti un altro sta per cominciare ma intanto Bonolis non se ne è certo stato ...

Final Fantasy 14 Online : arriva il trailer della patch 5.1 : Square Enix ha pubblicato il primo trailer di gioco della patch 5.1 di Final Fantasy 14 Online, che mostra il raid di alleanza YoRHa: Dark Apocalypse ispirato a NieR e annuncia che gli avventurieri potranno immergersi nel nuovo capitolo delle loro imprese dal 29 ottobre.Riportiamo di seguito il trailer assieme al comunicato ufficiale Square Enix per tutti i dettagli:Leggi altro...

Consigli Fantacalcio - i centrocampisti dell’8^ giornata : chi schierare e chi evitare : Si arriva ai centrocampisti. Dopo aver provato ad indicare Consigliati e sConsigliati tra portieri e difensori, è il momento di scegliere chi schierare e chi no al Fantacalcio tra i calciatori della mediana. Occhio come sempre ai giocatori che stazionano maggiormente vicino alla porta e che vanno quindi in rete con più facilità. Ecco i 5 da schierare e i 5 da evitare secondo CalcioWeb. Consigli Fantacalcio, 8^ giornata: fiducia a Insigne e ...