Corsport | l’intenzionalità del primo gesto fallito di De Ligt può cancellare la colpa del

Fonte : ilnapolista

(Di lunedì 21 ottobre 2019) Sul Corriere dello Sport, Alessandro Barbano si sofferma ancora sul fallo di mano di De, in Juve-Bologna e sulla mancata assegnazione del rigore da parte di Irrati. Come già scritto ieri, il giornalista continua a sottolineare la mancanza di chiarezza sulle regole scritte dall’Aia, che lasciano ampio spazio (troppo) alle interpretazioni degli arbitri in campo. Quando Deè stato inquadrato dopo l’intervento in area, scrive Barbano, aveva sul viso “un sorrisetto sardonico” che diceva tutto. Se avesse ragione Paolo Casarin, secondo il quale per decretare un rigore all’arbitro basterebbe guardare negli occhi il difensore, quello di Irrati sarebbe già da considerarsi un errore madornale. Una volta, scrive Barbano, per giudicare un fallo di mano si guardava la volontarietà. Certo, anche quella andava interpretata, e poteva essere colta dal movimento della mano, dalla distanza ...

