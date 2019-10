Barone Rosso lunedì 21 ottobre | Jannacci | Loche e Sagi Rei

Stasera una nuova diretta del Barone Rosso - con Paolo Vallesi - Street Clerks - Mattia Bonetti e Michele Bovi : https://youtu.be/BNTFnKO0Q04 Stasera decolla una nuova puntata del Barone Rosso dalle 21 a mezzanotte con Paolo Vallesi, Street Clerks, Mattia Bonetti e Michele Bovi. Sarà in diretta nella homepage di OptiMagazine, su www.redronnie.tv e www.roxybar.tv In contemporanea poi anche sulle mie pagine Facebook, YouTube, Periscope, Twich con incursioni backstage su Instagram. Il Barone Rosso si afferma sempre più come l’unico ...

Stasera torna il Barone Rosso con Riccardo Sinigallia e Marco Cocci : https://youtu.be/ZWqV6IxKqKI Riccardo Sinigallia, Marco Cocci, Pia Tuccitto e Federica Bovolenta saranno i protagonisti del Barone Rosso di Stasera. In diretta dalle 21 in contemporanea dovunque nel web: homepage su OptiMagazine, redronnie.tv e roxybar.tv mie pagine Facebook, YouTube, Periscope e Twich Incursioni backstage su Instagram. Riccardo Sinigallia è un artista tanto bravo quanto eclettico, anche se non è tra i nomi ...

Stasera al Barone Rosso Enzo Gragnaniello - Antonella Lo Coco e i Legno : tutti gli ospiti del 30 settembre : Dopo una partenza col botto, Stasera al Barone Rosso si rinnova l'appuntamento con i grandi ospiti che si divideranno tra parole e musica. Come di consueto, la puntata sarà trasmessa in diretta sulla Home Page di OM - Optimagazine, sui canali social di Red Ronnie e su roxybar.tv. Tra gli ospiti annunciati spicca il nome di Enzo Gragnaniello, colui che per Red Ronnie rappresenta la vera Napoli, ma anche Antonella Lo Coco, reduce dal rilascio ...

Il ritorno del “Barone Rosso” : lunedì parte la nuova stagione : lunedì 23 settembre… decolla di nuovo il Barone Rosso, una diretta di 3 ore in onda su varie piattaforme web: homepage OptiMagazine, www.roxybar.tv e tutti i miei social: Facebook, YouTube, Periscope, Twich, con incursioni backstage su Instagram. La prima puntata sarà all’insegna della follia nella musica d’autore, con Morgan come mattatore e Megahertz al suo fianco. Marco in questo periodo sta facendo un programma su Radio2 RAI, ...

Torna il Barone Rosso di Red Ronnie - in diretta su OM un menu servito a base di musica : Il Barone Rosso di Red Ronnie sta per Tornare. Una serata interamente dedicata alla musica, quella del 23 settembre, con quale si tornerà a trascorrere 3 ore all'insegna degli aneddotti e dei racconti speciali degli artisti in studio. La diretta, che sarà trasmessa sulla Home Page di OM - Optimagazine e in contemporanea sui canali social di Red Ronnie, attende l'arrivo di Morgan, ormai vecchia conoscenza delle trasmissione e spesso gradito ...

Monterosso il documentario sul Barone di Canalazzo a Venezia : Monterosso il documentario sul Barone di Canalazzo a Venezia. Lavoro collettivo di Laura Biggi, Lorenzo Caravello, Puglisi, Occhipinti e Scollo