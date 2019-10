Muore a 19 anni in discoteca Ipotesi | mix di alcol e droga  Il dolore degli amici di

Ragazza di 19 anni si sente male in discoteca e Muore : Il dramma in un locale di Sovigliana, frazione di Vinci (Firenze). Forse la giovane aveva assunto alcol e droghe. Malore per la madre avvisata di quanto accaduto

Firenze - ragazza di 19 anni Muore in discoteca dopo un malore - forse causato da mix di alcol e droga : Una ragazza di 19 anni di Livorno è morta questa notte in una discoteca di Sovigliana, vicino Firenze. Il decesso potrebbe essere stato causato da un mix di alcol e droghe che la giovane aveva assunto poco prima di sentirsi male. Il locale è stato posto sotto sequestro dai carabinieri, che ora stanno indagando sull'accaduto.Continua a leggere

Morta dopo un’operazione di routine : Maura Muore a 22 anni. La giovane era una cantante in erba : Alla fine non ce l’ha fatta Maura Di Puoti. La ragazza di Casaluce, ora in lutto, aveva solo 22 anni ed è Morta nella notte tra giovedì e venerdì nell’Ospedale Civile modenese di Baggiovara. La giovane se n’è andata dopo dieci giorni di calvario ospedaliero: si era sottoposta a un’operazione di routine, ma purtroppo qualcosa è andato storto. Ora in relazione alla morte della 22enne si indaga per il reato di omicidio colposo. La giovane, ...

Dramma in strada a Treviso : travolto in bici - Massimiliano Muore a 40 anni : La tragedia nella mattinata di sabato lungo la provinciale che da Valdobbiadene conduce a Combai, in provincia di Treviso. la vittima è Massimiliano Baro, 40enne residente a Maserada sul Piave di professione commerciante ma grande appassionato di ciclismo. Si è scontrato con un'auto mentre era in sella alla sua bici da corsa.Continua a leggere

Dramma a Modena - dolore alla spalla dopo un intervento : Maura Muore a 22 anni - indagini in corso : Maura Di Puoti è morta a 22 anni in circostanze poco chiare: la ragazza, originaria di Casaluce ma da anni residente a Castelvetro con la famiglia, si è sentita male una decina di giorni fa. dopo essere stata operata all'ospedale di Sassuolo, le sue condizioni erano migliorate, ma poi, durante un esame a cui è stata sottoposta all'ospedale di Baggiovara, è deceduta improvvisamente. indagini in corso: "Se ne è andata nel suo canto ...

Iglesias - salva la nipote prima di essere investita : Muore nonna di 67 anni : Ha fatto in tempo a spingere via la nipotina che teneva per mano prima di essere travolta da un suv. Il gesto protettivo ha salvato una bambina di 8 anni, ma è costato la vita a Anna Maria Fois, di 67 anni, morta poi nel tragitto verso l’ospedale. Secondo una prima ricostruzione, la nonna, come ogni giorno, stava accompagnando la nipote in una scuola di Iglesias, quando è stata investita dall’auto mentre attraversava la strada. La ...

Alen Muore a 18 anni - era una promessa dell’atletica - fatale lo schianto in Vespa : Il ragazzo era rimasto coinvolto in un brutto incidente stradale tra Bassano e Rosà, nel pomeriggio di mercoledì, mentre stava rientrando a casa da scuola col suo scooter. Ha impattato con un'auto che stava uscendo dal parcheggio. Da subito le sue condizioni erano apparse critiche. Non si è mai ripreso. Su Facebook, il messaggio di cordoglio dell'Atletica Nevi di Rosà, la società per cui gareggiava.Continua a leggere