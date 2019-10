Il foro nel display potrebbe arrivare nei tablet con Huawei MediaPad M7

Redmi 8 ha un SoC poco prestante? Il DG risponde - così come Lei Jun sul (doppio) foro nel display di Redmi K30 : Per buona parte del pubblico a cui mira Redmi 8 è probabile che la presenza in sala macchine del processore Snapdragon 439 sia passata inosservata L'articolo Redmi 8 ha un SoC poco prestante? Il DG risponde, così come Lei Jun sul (doppio) foro nel display di Redmi K30 proviene da TuttoAndroid.

Tennis&Friends - oltre 20mila check up nel weekend al foro Italico : Con 20.360 controlli effettuati nel weekend appena trascorso e circa 100.000 presenze al Foro Italico di Roma, si è chiusa la nona edizione di Tennis & Friends. L’evento ha visto scendere in campo numerosi personaggi dello sport e dello spettacolo mentre equipe mediche di alcune delle principali aziende sanitarie romane hanno eseguito ininterrottamente e gratuitamente controlli al pubblico. Giunta alla nona edizione, Tennis & Friends è ...

ltimo mese e nuovi orari per “Viaggi nell’antica Roma” - foro di Cesare e foro di Augusto a cura di Piero Angela e Paco Lanciano. Fino al 3 novembre 2019 : Roma – Manca solo un mese alla conclusione, per il 2019, dello straordinario progetto Viaggi nell’antica Roma che, attraverso i suoi due appassionanti ed innovativi spettacoli multimediali, racconta e fa rivivere la storia del Foro di Cesare e del Foro di Augusto. I due spettacoli, che utilizzano tecnologie all’avanguardia, vedono l’ideazione e la cura di Piero Angela e Paco Lanciano con la storica collaborazione di Gaetano Capasso e con ...

Beach volley - World Tour Finals 2019 Roma. Azzurri contro i campioni del mondo : è duro il cammino degli italiani nel main draw del foro Italico : Le due coppie iridate e una vice campione del mondo sulla strada degli Azzurri che si presentano con sei binomi nel tabellone principale delle World Tour Finals di Roma. Dopo la giornata di ieri che ha visto tutte le coppie azzurre eliminate al primo turno delle qualificazioni da oggi si gioca per il tabellone principale e il programma è nutritissimo per gli Azzurri. In programma ci sono le semifinali dei gironi e alle 10 scatta l’avventura ...

L’atteso HONOR 20S è ufficiale con foro nello schermo e Kirin 810 : Gli utenti cinesi possono già portarsi a casa il nuovo HONOR 20S a soli 241 euro: a questo prezzo si portano a casa una capiente batteria, un buon SoC e tanta memoria. La disponibilità al di fuori della Cina non è invece ancora stata annunciata. L'articolo L’atteso HONOR 20S è ufficiale con foro nello schermo e Kirin 810 proviene da TuttoAndroid.