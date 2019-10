I segreti di Falcom | lo sviluppatore giapponese di RPG più longevo di sempre - articolo

Fonte : eurogamer

(Di sabato 19 ottobre 2019) Fondato nel 1981,è lo studio di sviluppospecializzato in RPG piùdi, anche se è seguito a ruota da alcuni suoi rivali decisamente più attrezzati in termini di dimensioni, valore delle produzioni e riconoscimenti internazionali. Oggi la compagnia rimane di dimensioni modeste con 62 impiegati, e forse la colpa di ciò è del suo fondatore Masayuki Kato, che scherzando ha spesso affermato di non voler ingrandire lo studio perché non ama particolarmente la gente. Ma quando sei stato sulla piazza per oltre quattro decadi superando le turbolenze che hanno caratterizzato l'industria videoludica, ci deve essere sicuramente un segreto dietro la longevità di.Secondo il presidente Toshihiro Kondo, è indubbiamente merito dell'impegno che la compagnia mette nella realizzazione delle storie, specialmente per la serie Trails (conosciuta come Kiseki in ...