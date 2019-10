Di Lorenzo | “La disponibilità è alla base di tutto Gioco in qualunque posto mi dice il

MotoGP - Jorge Lorenzo si confessa : “La Honda ascolta Marquez : è giusto così - lui vince. Stagione deludente” : La Stagione di Jorge Lorenzo è davvero da dimenticare, caratterizzata da risultati sportivi estremamente deludenti e da un infortunio che lo ha tenuto lontano dalle gare per quasi tutta l’estate. Lo spagnolo sta vivendo la peggiore annata da quando corre in MotoGP, fatica a prendere le misure alla Honda e si è più volte lamentato del fatto che la moto sia stata costruita su Marc Marquez. Nel frattempo il Campione del Mondo continua a ...

Allerta Meteo - l’Uragano Lorenzo è in Europa : stasera il primo “landfall” sulle isole Azzorre - 250 mila col fiato sospeso. Ansia anche in Irlanda [LIVE] : L’Uragano Lorenzo sta continuando a risalire l’oceano Atlantico in una posizione decisamente anomala: stasera arriverà alle isole Azzorre, arcipelago dell’Atlantico orientale in territorio portoghese, dov’è massimo il livello dell’Allerta Meteo lanciato dalle autorità. Lorenzo, infatti, è un vero e proprio “mostro“: dopo aver toccato nei giorni scorsi l’impressionante stato di 5ª categoria sulla ...

Che fine ha fatto Lorenzo Fragola? “Lavoro incredibile su me stesso” : Lorenzo Fragola oggi: cos’è successo al cantante di X Factor? Partecipazioni a Sanremo, ospitate in svariati programmi televisivi… e poi? Molti si stanno chiedendo che fine ha fatto Lorenzo Fragola, il cantante vincitore di X Factor 8 che ha fatto innamorare col suo timbro e gli occhi azzurri un grande numero di fan che continuano […] L'articolo Che fine ha fatto Lorenzo Fragola? “Lavoro incredibile su me stesso” ...

Instagram – Di Lorenzo : “la delusione c’è - ma…” : Giovanni Di Lorenzo, giovane terzino del Napoli, affida a Instagram i propri pensieri dopo Juventus-Napoli “La delusione c’è, ma impariamo dagli errori e ripartiamo dalla grande rimonta” PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI Ti potrebbe interessare anche: NAPOLI – Quando inizi a credere alle favole la Juventus ti riporta subito alla realtà Corbo: “Koulibaly disastroso, fa felice Sarri a Torino, ancora una ...

Jorge Lorenzo MotoGP - GP Gran Bretagna 2019 : “La mia priorità è finire la gara senza cadute” : Si è ripresentato in condizioni piuttosto difficili, Jorge Lorenzo, in queste prove libere del GP di Gran Bretagna. Lo spagnolo, dopo la caduta di Assen, è tornato in pista quest’oggi a Silverstone, anche se è ben diverso il suo stato d’animo rispetto al solito. L’iberico, infatti, sta cercando non tanto la prestazione, quanto la fine della gara, poiché è chiaramente ancora in scarsa forma a causa del recupero che sta ...