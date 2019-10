Turchia e Stati Uniti si sono accordati per una tregua in Siria

Fonte : wired

(Di venerdì 18 ottobre 2019) Il vicepresidente deglie il presidente turci (foto: Murat Cetinmuhurdar/Turkish Presidency via Getty Images) A partire da oggi, 18 ottobre, e per i prossimi quattro giorni non cadranno altre bombe del nord della, e non verranno ferite o uccise altre persone. Laè frutto di un accordo chehanno raggiunto ieri, dopo un incontro ad Ankara tra il vicepresidente statunitense Mike Pence, il segretario di stato Mike Pompeo e il presidente turco Recep Tayyip Erdoğan, e metterà temporaneamente fine all’operazione militare che Erdogan ha lanciato una settimana fa per “neutralizzare” i curdini. Il conflitto ha già causato centinaia di vittime e più di 130mila sfollati. Il cessate il fuoco prevede che i combattenti curdini abbandonino nelle prossime 120 ore (cinque giorni) la zona a Est del fiume Eufrate che si estende per 30 ...

