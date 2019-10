Sega e Retro-Bit Gaming con i loro nuovi controller combattono il cancro al seno

Fonte : eurogamer

(Di venerdì 18 ottobre 2019)-Bithanno indetto una raccolta fondi per la National Brest Cancer Foundation, l'organo americano che si occupa della lotta contro i tumori, i questo caso particolare parliamo di tumore al. E' stata infatti indetta una collaborazione tra i due marchi,-Bit, per la produzione di una serie diperMega Drive eSaturn, proprio per sensibilizzare contro questa malattia spesso e volentieri sottovalutata.Le quattro varianti deisaranno dunque vendute attraverso i giochi Limited Run a partire dalle 16:00 di oggi. Le spedizioni saranno a livello internazionale, inoltre isono numerati e saranno ben 2000 esemplari acquistabili da oggi fino alla fine di ottobre, mentre le spedizioni partiranno da novembre.Leggi altro...

