Migranti | Ocean Viking soccorre 104 persone | tra di loro due bambini e 40 minori

Ocean Viking a Taranto : al via lo sbarco dei 176 Migranti : La nave Ocean Viking di SOS Mediterranee e di Medici Senza Frontiere è giunta questa mattina al molo san Cataldo del porto di Taranto a più di 24 ore dall'autorizzazione giunta dal Ministero dell'Interno e le operazioni di sbarco delle 176 persone a bordo sono già iniziate.UPDATE: #OceanViking sta attraccando nel porto di Taranto, nel sud Italia, dove oggi saranno sbarcate 176 persone salvate durante il fine settimana. ...

Ocean Viking attracca a Taranto : a bordo 180 Migranti : Bari – Ha attraccato nel porto di Taranto la nave “Ocean Viking” con a bordo quasi 180 persone salvate in mare nei giorni scorsi. Tra loro ci sono dodici donne di cui 4 in stato interessante e 33 minori: 23 non accompagnati. I migranti, dopo aver ricevuto le cure di prima assistenza, saranno trasferiti nell’hotspot e saranno avviate le procedure di identificazione e registrazione. I minori saranno temporaneamente sistemati in città. All’ingresso ...

Migranti - attracca a Taranto la Ocean Viking : sbarcate 176 persone : La nave Ocean Viking di Sos Mediterranee e Medici senza frontiere ha attraccato al porto di Taranto, per lo sbarco dei 176 Migranti soccorsi due giorni fa in due distinte operazioni a una quarantina di miglia dalle coste libiche. Si tratta di 131 uomini, 12 donne di cui quattro incinte, e 33 minori di cui 23 non accompagnati. La Prefettura di Taranto ha organizzato le operazioni di accoglienza e di assistenza ai profughi. I Migranti saranno ...

Arrivata a Taranto la Ocean Viking con 176 Migranti a bordo : Mauro Indelicato Non si parla di redistribuzione in altri paesi europei dei 176 migranti sbarcati a Taranto, tensione nel porto pugliese al cui interno vi è la presenza dei comitati #ioaccolgo e della Lega: per la Ocean Viking è il terzo approdo in Italia nel giro di un mese È approdata poco dopo le 9 del mattino a Taranto la nave Ocean Viking, gestita dall’Ong francese Sos Mediterranée assieme a Medici Senza Frontiere. A bordo sono ...

Taranto - arrivata l'Ocean Viking : a bordo 176 Migranti tra loro 33 minori e 4 donne incinte : Saranno trasferiti nelle strutture di accoglienza cittadine. Ad attendere lo sbarco i rappresentanti di alcune associazioni raccolte dietro la sigla" #ioaccolgo" e una delegazione della Lega che contesta la decisione di far attraccare la nave in Italia

Migranti - 180 a Lampedusa e 176 a Taranto. Ad accogliere Ocean Viking il Comune e la Chiesa - protesta la Lega : I sommozzatori al lavoro per recuperare i corpi del naufragio del 7 ottobre, tra loro anche il bambino ancora stretto alla sua mamma

Migranti - l'Ue coordina sbarco da Ocean : 23.00 La Commissione Europea coordinerà lo sbarco degi 176 Migranti soccorsi dalla nave Ocean Viking che domattina sbarcheranno a Taranto. Lo ha detto una portavoce che ha confermato l'arrivo di una richiesta alla Commissione per il coordinamento dello sbarco dei Migranti nel porto pugliese. "Lo stiamo facendo, la Commissione ha già avuto dei contatti costruttivi con alcuni Paesi membri e ciò continuerà fino a quando non troveremo un posto ...

