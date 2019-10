Giulia Lazzari è morta | vittima della furia del marito | lascia una bimba di 4 anni

Fonte : caffeinamagazine

(Di giovedì 17 ottobre 2019)la giovane 24enne non ce l’ha fatta, èoggi all’ospedale di Rovigo, dove era stata ricoverata dall’8 ottobre, giorno in cui era stata strangolata dalnella loro casa Adria, dopo una lite, probabilmente a causaseparazione in corso. La giovane donna, madre di una bambina di quattro, è rimasta in coma farmacologico per quasi nove giorni nei quali i familiari hanno sperato in un miracolo che però non c’è stato.Le mani dell’uomo si erano strette attorno al collogiovane mamma fino a provocarle un arresto cardiaco e un edema cerebrale da anossia. Per il 28enne di origini siciliane il capo d’imputazione verrà modificato in omicidio volontario aggravato. Dal giorno dell’arresto, avvenuto sabato scorso, si trova in carcere in custodia cautelare.