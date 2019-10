Fiction Don Matteo 12 | Simone Montedoro ospite! Tutte le altre novità

Fonte : tvsoap

(Di giovedì 17 ottobre 2019) Si stanno svolgendo a Spoleto le riprese della dodicesima stagione di Don, la popolareRai prodotta dalla Lux Vide con protagonisti Terence Hill e Nino Frassica. Un nuovo ciclo che si prepara a festeggiare un importante traguardo: il ventennale dalla prima puntata. Per l’occasione si è deciso di riportare in scena uno dei personaggi più amati: il Capitano Tommasi interpretato da, che tornerà come guest star nel terzo episodio. L’attore romano, ospite qualche tempo fa del programma Storie Italiane, ha lasciato intendere che la nuova stagione potrebbe segnare l’epilogo della fortunata, facendo calare il sipario su uno dei prodotti più amati dal pubblico. Comunque vada, assisteremo a dieci nuovi episodi che saranno caratterizzati da un’importante: la durata sarà di cento minuti e come tema conduttore ci saranno i dieci ...

LaStampa : La terza stagione della fiction parte venerdì 18 ottobre in prima serata. - dlignan : @sole24ore Meglio Don Matteo come fiction - infoitcultura : Don Matteo 12, anche Fabio Rovazzi tra le guest star della fiction con Terence Hill -