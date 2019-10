Clima | a Milano 100 globi d’artista per un futuro sostenibile

Europa Verde - a Milano il festival ECOlogica : un banco di prova per la nostra finanziaria Climatica : Sabato 12 e domenica 13 ottobre Milano ospiterà ECOlogica, la festa delle idee verdi. È la prima occasione d’incontro e di dibattito per Europa Verde e un passaggio decisivo che vedrà la partecipazione dal basso e dai territori di chi davvero crede nella costruzione di un’alternativa politica e ambientalista plurale in Italia. In quell’Italia che guarda al Vecchio Continente, ne condivide le premesse e le aspirazioni, ma non rinuncia a indicare ...

Sciopero per il Clima a Milano - per i bimbi dei nidi è una festa inconsapevole. I genitori : “Sull’ambiente dobbiamo invertire la rotta” : Rossella ha due anni e non lo sa. Che l’ara di Spix, il pappagallo blu del film Rio, probabilmente non vola più nella foresta brasiliana già da 20 anni e che l’ultima speranza di vedere quell’esemplare in Amazzonia è riposta in una sessantina di uccelli in cattività. Gli hanno ridotto l’habitat, minacciato da disboscamento e agricoltura non sostenibile. Se Rossella e i suoi piccoli amici lo sapessero, non riuscirebbero a trattenere le emozioni. ...

Clima : comitato FridayForFuture - 'siamo in 300mila in piazza a Milano' (3) : (AdnKronos) - "Non ci basta più avere un ministro che ci lascia qualche ora per scioperare quando in realtà è un nostro diritto. La scuola deve educare al cambiamento deve creare coscienze critiche e consapevoli che possono cambiare nell’effettivo la nostra città", hanno detto ancora i ragazzi del c

Clima : comitato FridayForFuture - 'siamo in 300mila in piazza a Milano' (2) : (AdnKronos) - I ragazzi del comitato hanno sottolineato che questo corteo è una manifestazione apartitica e apolitica: "Noi accettiamo nessun colore politico", sottolineano riferendosi anche ai giovani della Lega che sarebbero stati contestati in diverse città di Italia e anche a Milano. "Siamo stat

Clima : comitato FridayForFuture - 'siamo in 300mila in piazza a Milano' : Milano, 27 set.(AdnKronos) - "Siamo 300mila oggi in piazza". A dirlo sono i ragazzi del comitato Friday for Future di Milano che sono scesi in piazza oggi per la manifestazione per il Clima. Il corteo è partito intorno le 9.30 da piazza Cairoli. Ad aprire il corteo lo striscione ‘Siamo inarrestabili

Sciopero per il Clima - migliaia di studenti in piazza a Milano. La folla intona cori e mostra cartelli : “Il pianeta è più hot di Alberto Angela” : “Milano presente, è in piazza per l’ambiente”. Scandendo questo coro, dal centro del capoluogo lombardo è partito il corteo del movimento dei giovani per il clima ‘Fridays For Future‘. A questo terzo Sciopero globale per sollecitare politiche contro i cambiamenti climatici stanno partecipando studenti di ogni età, dalle elementari all’università, da Milano e dalla provincia, ma anche bambini più piccoli ...

SCIOPERO 27 SETTEMBRE PER IL Clima/ Sala - il sindaco di Milano : "Vorrei esserci" : SCIOPERO 27 SETTEMBRE per il CLIMA. Il sindaco di Milano, Beppe Sala, spiega di voler presenziare alla manifestazione in quanto crede nel tema

Sciopero per il Clima : flash mob - sit-in e manifestazioni Da Milano a Roma : i cortei : Venerdì 27 la terza mobilitazione generale del movimento «Fridays for future». Non solo licei, anche le Università aderiscono all’appello degli attivisti guidati da Greta Thunberg

Sciopero per il Clima - a Milano si fermano anche i bus : È un venerdì di Sciopero, in molti sensi, il 27 settembre. A quello per il clima dei Fridays For Future si aggiunge lo Sciopero dei mezzi pubblici, a Milano in particolare, e di altre categorie pubbliche e private indetto dai Cobas. CHI SI FERMA A Milano i dipendenti di Atm che aderiscono a Cub Trasporti e Cobas incrociano le braccia per 24 ore. Il servizio potrebbe avere problemi dalle 8 e 45 alle 15 e dalle 18 al termine delle corse di ...

Clima : a Milano giovedì flash mob di Legambiente con Sala : Milano, 24 set. (AdnKronos) - Un flash mob per difendere il Clima, a Milano, anticipa la grande manifestazione di venerdì Strikes for the Planet, con la 'benedizione' del sindaco Giuseppe Sala, che sarà presente all'evento. L'iniziativa promossa da Legambiente si svolgerà giovedì in Piazza Duomo, in