C’è un accordo su Brexit

F1 - Mondiale 2021 : C’è l’accordo per ospitare un appuntamento del Circus a Miami : Giungono novità circa l’organizzazione di un GP negli Stati Uniti e per la precisione a Miami, in Florida. Come riportano le cronache locali, gli organizzatori del Circus e l’Hard Rock Stadium hanno trovato l’accordo per ospitare il weekend nel maggio del 2021, l’anno della “rivoluzione regolamentare” della massima categoria dell’automobilismo. Il tracciato, quindi, non si svilupperà nel centro cittadino ...

Formula 1 - accordo con l’Hard Rock Stadium per il Gp di Miami del 2021 : ma C’è un ostacolo da superare : La Formula 1 ha trovato un accordo con l’Hard Rock Stadium per ospitare il Gran Premio del 2021, ma serve il via libera dei cittadini La trattativa è durata molti mesi ma, nelle ultime ore, la Formula 1 ha trovato un accordo l’Hard Rock Stadium per disputare un Gran Premio nel 2021. LaPresse/Photo4 Tramite una nota ufficiale pubblicata sul nuovo sito dell’evento, Tom Garfinkel (vice presidente e amministratore delegato ...

Manovra : fonti governo M5S - ‘C’è accordo Pd-Iv su quota 100 - non esiste’ : Roma, 14 ott. (AdnKronos) – Le imposte sulle schede Sim -nei giorni scorsi già terreno di scontro tra il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri e la viceministra Laura Castelli – la cancellazione retroattiva della detraibilità del 19% sull’Irpef e la volontà di rivedere quota 100. Queste, apprende l’Adnkronos, secondo fonti di governo M5S, le proposte che il Pd vorrebbe inserire in legge di bilancio, e sulle ...

Gazzetta : non C’è accordo col Napoli per i rinnovi di Mertens e Callejon : Non si scioglie ancora il nodo dei rinnovi di Mertens e Callejon. Come riporta la Gazzetta dello Sport, c’è troppa distanza tra le intenzioni del Napoli e le richieste dei due calciatori che hanno il contratto in scadenza. Si tratta già da tempo Se fosse per l’allenatore, i due firmerebbero nell’immediato, ma la fermezza di Aurelio De Laurentiis potrebbe rendere inutile qualsiasi suo tentativo di mettere d’accordo le parti. La situazione ...

Ranieri-Samp - C’è l’accordo : si attende soltanto l’ufficialità : Ranieri-Sampdoria mai così vicini. Dopo i tentennamenti della giornata di ieri circa la distanza sull’ingaggio tra allenatore e società, è stato trovato l’accordo tra le parti dopo l’ultimo incontro di oggi. Da limare soltanto alcuni dettagli e, dopo l’ultima chiacchierata, mettere nero su bianco per il contratto biennale. Sampdoria, cosa cambia con Ranieri: possibile accantonamento del 4-3-3, la variabile saranno ...

Dazi : Tronchetti - ‘senza accordo Usa’Cina non C’è crescita’ : Roma, 10 ott.(AdnKronos) – Senza accordo tra Stati Uniti e Cina “non c’è crescita. Se Usa e Cina non trovano un punto di incontro, la crescita mondiale tenderà allo zero. Il che vuol dire impoverimento”: è questa l’analisi dell’Ad di Pirelli Marco Tronchetti Provera in un’intervista a Corrado Formigli in onda stasera a Piazzapulita, su La7. Secondo Tronchetti “sia gli Usa che la Cina hanno ...

Dopo essersi incontrati - Boris Johnson e il primo ministro irlandese Leo Varadkar hanno detto che C’è ancora possibilità per un accordo su Brexit : Dopo essersi incontrati privatamente a Wirral, nel nord dell’Inghilterra, il primo ministro britannico Boris Johnson e il primo ministro irlandese Leo Varadkar hanno detto che c’è ancora possibilità per un accordo su Brexit. Il Regno Unito e l’Unione Europea stanno

Carcere agli evasori - Bonafede : “C’è accordo di governo. Gualtieri? Totale convergenza con lui” : “Per il Carcere ai grandi evasori c’è un accordo di governo. Confermo che è in cantiere una proposta, alcuni punti li ho scritti io. Gualtieri ha smentito? Non mi pare, la domanda è stata posta male. Col ministro c’è Totale convergenza, sta lavorando bene nel contrasto all’evasione”. A dirlo, a Marsala, il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, dopo il botta e risposta di ieri a distanza con il titolare del ...

Milan - C’è l’accordo con Pioli : pronto un biennale da 1 - 5 milioni a stagione. L’ufficialità attesa nel pomeriggio di martedì : L’incontro c’è stato, le parti hanno detto ‘sì’ e in serata si aspetta la firma sul contratto. Il nuovo allenatore del Milan che andrà a sostituire Marco Giampaolo, con le valigie già pronte dopo il disastroso avvio di stagione dei rossoneri, sarà l’ex di Fiorentina, Inter e Lazio, Stefano Pioli. Il tecnico emiliano, secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, firmerà un biennale da 1,5 milioni di euro circa a ...

Tangenti Lombardia - Caianiello ai pm : “C’era un accordo tra me e il deputato Sozzani” : Un accordo tra il deputato di Forza Italia, Diego Sozzani, e Nino Caianiello, il ras politico accusato di essere il grande burattinaio di un sistema di mazzette e nomine pilotate. A raccontarlo è lo stesso Caianiello, in uno dei tanti verbali riempiti davanti ai pm della procura di Milano. Sugli “incarichi che otteneva la Green Line”, cioè lo studio tecnico da Sozzani, da una società partecipata di Varese “c’era un ...

Migranti - Gabrielli : “In Italia non C’è modalità di accesso lecito. E si lavori sull’integrazione. Le multe alle ong? Non sono d’accordo” : Mettere mano agli accessi leciti dei Migranti e lavorare alla loro integrazione per non creare sacche di illegalità. L’alt alle multe alle ong che operano nel Mediteranneo, ma non una bocciatura tout court dei decreti Sicurezza che le prevede. Il capo della Polizia, Franco Gabrielli, affronta il tema dell’immigrazione, snocciola i dati sulla criminalità e definisce “ineccepibile” l’operato della poliziotti nella ...

Milano Finanza : rivoluzione tv - la Serie A avrà il suo canale. C’è l’accordo Lega-Mediapro : Dopo mesi di trattative estenuanti con Mediapro pare che si sia arrivati alla svolta definitiva per il canale della Lega Serie A. Lo scrive Milano Finanza. Le parti si sono accordate sull’offerta Mediapro da 1,283 miliardi l’anno per tre anni, a partire dal 2021. L’accordo potrà essere rinnovato per un ulteriore periodo di tre anni. L’intesa sarà formalizzata nell’assemblea dei presidenti delle venti squadre del campionato di ...

Basket : Marcos Delia alla Virtus Bologna - C’è l’accordo con il centro argentino argento iridato : La Virtus Bologna, dopo parecchie settimane, completa a modo suo la composizione del reparto italiani accordandosi con il centro argentino Marcos Delia, che ha la doppia cittadinanza e per questo può giocare da italiano. La ricerca delle V nere era stata precedentemente infruttuosa, con i tentativi andati a vuoto per Alessandro Gentile (poi finito a Trento) e Andrea Pecchia (che di muoversi da Cantù non vuole sentir parlare). Classe 1992, Delia ...