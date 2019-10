Vespa:"I Mattei giocavano loro partita"

"Ognuno giocava la sua, non erano uno contro l'altro. Renzi attaccava Salvini per compiacere il pubblico della sinistra, invece se ne buggerava completamente e parlava al suo pubblico, il pubblico della campagna elettorale. Alla fine si sono salutati con molta cordialità". Cosìparlando, su Rai Radio1, del duello tv di ieri a Porta a Porta tra Renzi e Salvini che ha avuto un picco degli ascolti al 34%. Li ha sentiti anche dopo il confronto? "Tutti e due mi hanno telefonato o scritto per ringraziarmi", dice.(Di mercoledì 16 ottobre 2019)