Sanità | collaborazione tra ospedali siciliani | salvato neonato

Fonte : meteoweb.eu

(Di mercoledì 16 ottobre 2019) Latra Aziendeere siciliane e servizio 118 hala vita ad un: è accaduto nella notte tra venerdì e sabato scorso, tra Palermo e Messina. Una mamma ha dato alla luce un bambino a Villa Serena: il piccolo era però asfittico, con urgente bisogno del trattamento di ipotermia terapeutica entro 6 ore dalla nascita. Da Villa Serena è partita dunque la chiamata per il “Servizio trasporto emergenza neonatale” dell’Azienda Villa Sofia Cervello di Palermo: qui non è stato possibile effettuare il trattamento di ipotermia e quindi si è attivato l’ospedale Civico, ma non c’era posto. E’ stata attivata quindi la macchina del 118: si è tentato prima al Cannizzaro di Catania e infine al Policlinico di Messina. In tempo reale con il 118 è stato organizzato da Boccadifalco il trasporto in elicottero e in appena 50 minuti il bambino ...

